Las lágrimas de un comerciante de Ceuta: "Ceuta y Marruecos siempre hemos sido hermanos, ¿por qué el Gobierno no se vuelca con nosotros?"

La crisis migratoria que vive Ceuta deja un cuadro de inestabilidad para los habitantes de la ciudad autónoma. Muchos comercios se han visto obligados a cerrar durante los momentos de mayor tensión. Es el caso de Nabil, que explica que decidió regalar comida antes que tirarla y que muchos vecinos se encuentran "al borde del colapso".

"Yo he aguantado la puerta con un vigilante de seguridad"

Sin embargo, insiste en que las pérdidas económicas son secundarias y que lo material "da exactamente igual" frente a la situación que atraviesa Ceuta. "Las pérdidas que hemos tenido en los comercios no las he calculado, pero no las voy a calcular, me dan exactamente igual. Hay algo más importante, que son nuestras vidas", asegura.

Además, relata que ayudó a contener a un grupo de personas que intentaba acceder a un supermercado. "Yo he aguantado la puerta con un vigilante de seguridad hablando con ellos en árabe para que se tranquilizasen". También cuenta que la ciudad vive una situación sin precedentes y sostiene que muchos vecinos se encuentran "al borde del colapso" y sufren ansiedad por lo ocurrido. "Lo que estamos viviendo no se ha vivido nunca". Según su testimonio, el objetivo de los vecinos ha sido intentar mantener la calma y evitar enfrentamientos. "Nosotros nos hemos echado a la calle, pero no para pegar".

"Somos una familia, somos una piña"

Visiblemente emocionado, Nabil defiende que la convivencia entre las distintas comunidades de Ceuta siempre ha sido pacífica y teme que una situación similar vuelva a repetirse. "Aquí vivimos hindúes, musulmanes, cristianos, hebreos. Somos una familia, somos una piña". El comerciante concluye con un mensaje de orgullo hacia los ceutíes. "Hay 85.000 habitantes censados y somos muy buenas personas. Y si alguien viene de fuera, lo cogemos con los brazos abiertos".

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