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Mejores momentos | 3 de agosto

¡Un turno de infarto para Aroa! Muy cerca de llevarse 5.150 euros

La concursante ha tenido una suerte increíble en este panel con pregunta y se ha colocado con 5.150 euros en su marcador, pero no ha sido capaz de descifrar la frase que se escondía detrás del panel.

¡Un turno de infarto para Aroa! Muy cerca de llevarse 5.150 euros

¡Un turno de infarto para Aroa! Muy cerca de llevarse 5.150 euros

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Marta Jorge
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La mala suerte de Nuria le ha dado la oportunidad a Aroa de hacer un turno de infarto en este programa de La ruleta de la suerte. La concursante del atril rojo ha tenido una puntería increíble: ha caído en los 1.000 y se ha colocado con 2.450 euros en un par de tiradas. Jorge Fernández estaba muy emocionado con su fortuna: “Has hecho un panel anteriormente de 3.000 y ahora tienes un panel de 2.450, no es muy normal que te pasen estas cosas, pero nos está pasando”.

Así que, Aroa ha seguido tirando emocionada y ha vuelto a caer en el ‘X2’, ¡todos en el plató estaban impresionados con su buena suerte! Cuando el presentador le ha dicho que tenía 5.150 euros en el marcador, Aroa se ha puesto aún más nerviosa: “No me digas eso porque es que no lo veo”. Con mucha tensión ha seguido tirando y aunque sí ha tenido buena suerte con la puntería, no ha tenido tanta con la letra ‘B’, que no estaba en este panel y ha terminado por perder el turno.

Todos en el plató se han llevado un disgusto, parecía que iba a conseguir llevarse el panel, pero se ha quedado con la miel en los labios. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, así que, el presentador ha animado a los otros dos concursantes a ir a por el ‘Me lo quedo’, porque la verdad es que era una oportunidad magnífica para ellos. ¡Qué tensión! Dale al play.

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