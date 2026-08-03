Colchones viejos, dietas insuficientes y sin ventilación: estas son las condiciones de los policías destinados en Ceuta

Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía, sostiene que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocían con antelación el riesgo de un incremento de las entradas irregulares y que, pese a ello, no se reforzaron los medios en la frontera.

"Lo más grave es que no hubo reacción"

"Se sabía, evidentemente", afirma. Explica que durante las dos semanas previas ya se habían registrado pequeñas oleadas de llegadas, con un goteo constante que había provocado la saturación del CETI. Además, señala que existían otros indicadores claros. "En el mercadillo de Castillejos, donde trabaja la Brigada de Información, se vendían neoprenos, aletas y otro material utilizado para cruzar. Cuando se venden muchos de estos productos es porque se sabe que va a haber entradas", asegura.

El inspector jefe destaca que la Brigada de Información dispone de personal de campo, monitoriza las redes sociales y cuenta con informadores, por lo que considera que la magnitud del movimiento era perfectamente detectable. "Si hemos localizado a 50 ultras que se desplazan desde Alemania hasta España para meterse en un campo de fútbol, ¿cómo no vamos a localizar a 70.000 personas que tratan de cruzar la frontera española?", plantea. A su juicio, los avisos existieron, pero "lo más grave de todo es que no hubo reacción".

Como ejemplo de esa falta de respuesta, aporta un dato concreto: el día de los hechos solo había cinco policías destinados en la frontera, dos agentes veteranos y tres en prácticas, todos ellos en una única furgoneta.

"Es la condición de los militares siempre"

Sobre las imágenes publicadas por ABC de las instalaciones donde descansan los policías desplazados a Ceuta, Giraldo confirma que reflejan la realidad. Explica que el viernes llegaron 17 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por la mañana y otros 30 o 35 por la tarde, en un contexto en el que las dificultades para encontrar alojamiento eran evidentes.

En la actualidad, indica, alrededor de 40 policías están alojados en un cuartel militar de Ceuta, de donde proceden las imágenes difundidas. No obstante, insiste en destacar "el trato exquisito" recibido por parte de los militares, con quienes comparten las instalaciones. "Todo lo que se diga de las condiciones de los policías hay que decirlo también de los militares, que viven allí de manera permanente", subraya.

Según relata, la escasez de comida ha afectado tanto a policías como a militares y fueron estos últimos quienes compartieron sus propios bocadillos con los agentes desplazados para paliar su situación. Añade que las condiciones apenas han mejorado con el paso de los días y, cuando lo han hecho, ha sido gracias a la colaboración de los propios militares. Entre las deficiencias menciona colchones viejos, ausencia de ventiladores, largas jornadas de trabajo y unas dietas que considera insuficientes.

Los agentes desplazados, explica, disponen de una asignación diaria de 78 euros, de los que 48 se destinan al alojamiento y alrededor de 28 a la manutención. Como ejemplo de la alimentación recibida, Lorena García señala que en una de las jornadas consistió en dos piezas de pan, chorizo, una lata de atún, una porción de bizcocho y dos botellas de agua.

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