¡Rápido y sencillo! Aroa resuelve un panel por ¡3.000 eurazos!

Como Aroa acababa de ganar el panel con crono, le ha tocado comenzar este nuevo panel de La ruleta de la suerte, en el que parecía que iba a continuar su buena racha. Gracias a la ayuda del público, ha podido utilizar el gajo de la ‘doble letra’, lo que le ha hecho posicionarse con una gran cifra en el marcador desde el principio del turno.

La concursante del atril rojo ha continuado tirando y comprando vocales porque aún no tenía claro el panel. De hecho, su última tirada ha sido la clave de su gran marcador: ha caído en el ‘X2’ y se ha colocado con 3.000 eurazos.

“Lo tienes”, le ha animado Jorge Fernández, que estaba deseando que Aroa resolviese y se llevase ese gran panel. Finalmente, la concursante se ha lanzado a resolver y aunque el presentador le ha hecho sufrir un poco hasta confirmarla que lo había dicho bien, lo cierto es que Aroa lo ha dicho perfecto. Se ha puesto con un marcador de 3.400 euros y ¡ha adelantado a su compañera Nuria! No te pierdas este gran panel en el vídeo de arriba.

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