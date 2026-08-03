Rocío Gil, la vecina ceutí cuyo testimonio se hizo viral: "Nos estamos acostumbrando a una nueva normalidad que no es normal"

Rocío Gil, vecina de Ceuta, asegura que viven “unos días más tranquilos”, aunque reconoce que mantienen “las precauciones muchísimo”. Sin embargo, rechaza que la situación pueda calificarse como una vuelta a la normalidad: “Nos estamos acostumbrando a lo que el ministro del Interior califica como la nueva normalidad, pero creo que ningún ceutí siente que haya vuelto la normalidad”. Rocío critica que la ciudad siga dependiendo del despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mantener la calma. “Seguimos siendo una ciudad sin medidas adecuadas para lo que ha ocurrido. Estamos abandonados, impotentes y frustrados”, afirma.

Pese a la cantidad de migrantes que ya han vuelto a Marruecos, Rocío asegura que todavía pueden verse militares custodiando supermercados, panaderías y estancos para evitar incidentes, aunque teme qué ocurrirá cuando ese dispositivo desaparezca. “La incertidumbre nos invade porque no sabemos qué va a ocurrir cuando los medios de comunicación se vayan y retiren a los militares de las calles”, señala. Además, fuera del centro continúan concentrándose numerosos inmigrantes en condiciones muy precarias. “Hay zonas llenas de personas reclamando agua y un lugar donde estar. No sabemos qué pasará cuando desaparezca toda esta presencia policial y militar”, advierte.

El testimonio de Rocío Gil se hizo viral y ha generado un intenso debate en redes sociales, donde recibió tanto muestras de apoyo como acusaciones de racismo. Ante esas críticas, responde con contundencia: “A todas esas personas que critican desde el sillón de su casa les invito a que vengan a Ceuta y se queden aquí unos días para ver qué opinan después”.

La responsabilidad del Gobierno

Rocío Gil considera que la gestión de la crisis ha sido insuficiente y responsabiliza directamente al Ejecutivo central. “Lo que ha fallado ha sido la organización del Gobierno central, que no ha estado a la altura de semejante barbaridad”, sostiene. Además, advierte de que, a su juicio, las consecuencias de lo ocurrido irán más allá de Ceuta. “Tenemos un problema no solo en España, sino también a nivel europeo y mundial. Hemos demostrado una enorme vulnerabilidad en nuestras fronteras”, afirma.

Pese a sus críticas, Rocío Gil quiso destacar la convivencia que históricamente ha caracterizado a la ciudad autónoma. “Ceuta es una ciudad maravillosa donde convivimos distintas culturas y nos llevamos muy bien. Somos un ejemplo de convivencia y es muy triste que todo eso se ponga en peligro por lo que ha ocurrido”, concluye.

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