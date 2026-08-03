Hasta 6.000 euros por alquilar una habitación durante el eclipse: hablamos con un propietario que ofrece su jardín

El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá un momento histórico. Después de más de un siglo, la Península Ibérica será escenario de un eclipse solar muy especial. Este espectáculo visual en el que la Luna oculta por completo al Sol y sumerge la Tierra en una sombra absoluta, también está generando una oportunidad de negocio única.

El eclipse será visible en trece comunidades y una treintena de provincias, alcanzando su punto álgido sobre las 20:30 horas. Comenzando por Asturias, pasando por Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares, entre otras. Para los propietarios de apartamentos o pisos turísticos este espectáculo puede elevar notablemente la demanda.

El precio sube según aumente el número de personas

En muchos casos, alquilar una vivienda para la noche del 12 al 13 de agosto nos puede costar más de 6.000 euros en zonas como Palma de Mallorca o los 2.000 en municipios de León.

Francisco Ángel Rodríguez es uno de esos propietarios que han puesto en alquiler parte de su vivienda para ver el eclipse. En concreto, él alquila la piscina y la zona del jardín, unos 800 metros, de su parcela para grupos que quieran observar este evento astronómico que durará casi dos minutos. "Es un sitio que está libre de contaminación lumínica. Por la noche en agosto se ven muy bien las lágrimas de San Lorenzo y esperamos ver el eclipse en su totalidad", cuenta.

Además, el propietario de la lujosa casa cuenta que para este eclipse ya ha reservado un grupo de 40 personas. Nos cuenta que "normalmente cobro 360 euros a un grupo de 20 personas por 6 horas. 60 euros la hora. Tú divides eso entre las 20 personas y es a lo que te sale". Sin embargo, al haber alquilado un grupo más grande, ha subido el precio: "Pagan algo más por ser 40".

Barcos y yates para ver el eclipse

Además de viviendas, hay muchos que también ofrecen sus barcos o yates para quienes quieren vivir esta experiencia de manera diferente. La oferta es amplia y variada porque también los hay que ofrecen experiencias gastronómicas y culturales: visitas a viñedos, catas y música en directo por algo más de 100 euros.

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