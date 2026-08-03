¿Diálogo o autoridad? Las diferencias de la maternidad en la vida real y en Padre no hay más que uno, la serie

¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie? Los propios actores, Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada se han animado a responder esta pregunta, revelando así cuánto se identifican con sus personajes.

Daniel ha encontrado el parecido perfecto con Mateo: Ned Flanders. Sin embargo, niega sentirse identificado “en el sentido de que es padre de cinco niños”. Aunque esto no quita que sí existan anécdotas que, como el personaje, él mismo haya experimentado: “En algún accidente doméstico y en alguna torpeza sí me puedo ver reflejado”.

Mariam, por su parte, empatiza con la maternidad. Y es que la actriz es madre de una niña. No obstante, sus métodos educativos nada tienen que ver con los de Helena: “Soy mucho más de dialogar, de hablar… Tranquila”. Un contraste directo con su personaje, que es la voz de la autoridad en la casa de los Vicho.

El jueves llegan dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie a Antena 3. Momento en el que estos dos personajes mostrarán esa personalidad de la que tanto hablan los actores. ¡Dale play al vídeo y disfruta de la entrevista completa!

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