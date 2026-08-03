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SEGÚN MARIAM HERNÁNEZ

¿Diálogo o autoridad? Las diferencias de la maternidad en la vida real y en Padre no hay más que uno, la serie

Mariam Hernández se pone en la piel de Helena en Padre no hay más que uno, la serie. Pero, ¿cómo vive la actriz realmente la maternidad? ¡Nos cuenta las diferencias entre su vida y la ficción!

Mariam Hernánez, de Padre no hay más que uno, la serie

¿Diálogo o autoridad? Las diferencias de la maternidad en la vida real y en Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
Publicado:

¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie? Los propios actores, Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada se han animado a responder esta pregunta, revelando así cuánto se identifican con sus personajes.

Daniel ha encontrado el parecido perfecto con Mateo: Ned Flanders. Sin embargo, niega sentirse identificado “en el sentido de que es padre de cinco niños”. Aunque esto no quita que sí existan anécdotas que, como el personaje, él mismo haya experimentado: “En algún accidente doméstico y en alguna torpeza sí me puedo ver reflejado”.

Mariam, por su parte, empatiza con la maternidad. Y es que la actriz es madre de una niña. No obstante, sus métodos educativos nada tienen que ver con los de Helena: “Soy mucho más de dialogar, de hablar… Tranquila”. Un contraste directo con su personaje, que es la voz de la autoridad en la casa de los Vicho.

El jueves llegan dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie a Antena 3. Momento en el que estos dos personajes mostrarán esa personalidad de la que tanto hablan los actores. ¡Dale play al vídeo y disfruta de la entrevista completa!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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