Federico Trillo reclama llevar a Marruecos ante la comunidad internacional y advierte: "Si el Gobierno no lo hace, es que algo hay entre manos"

El exministro de Defensa Federico Trillo ha endurecido sus críticas al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado que España exija "responsabilidad internacional" a Marruecos por lo que ha calificado de "invasión ilegítima".

Esta mañana en Espejo Público, Trillo ha sostenido que "es evidente, hasta el propio Sánchez ha reconocido que es una invasión ilegítima" y ha acusado al Ejecutivo de haber incurrido en "una dejación de funciones" ante "una clarísima organización del otro lado de la frontera de los servicios secretos, la policía e incluso el ejército de los marroquíes".

El exdirigente del PP defiende que el Gobierno "tendría que haberlo previsto" porque, según afirma, "han sido varios los elementos del CNI y el Centro de Defensa de las Fuerzas Armadas que han denunciado que los medios preparatorios de la invasión eran evidentes". "Ha habido filtraciones varias que han dicho que era evidente que se iba a producir", ha añadido.

Asimismo, reclama una respuesta diplomática contundente. "Cuando un Estado comete una acción ilegítima, no vale con paños calientes, hay que pedir una responsabilidad internacional del Estado", afirma. En este sentido, insta al Ejecutivo a actuar de forma inmediata: "Si el Gobierno quiere salvar la cara, espero que no se retrase de esta semana. Una situación más grave no se puede ni pensar".

La "prueba del nueve" que revelaría las intenciones del Gobierno

Trillo insiste en que "hay que pedir ante el mundo la exigencia internacional de Marruecos" y añade que, "mientras eso no se haga, yo no me creo las excusas ni de Sánchez ni de Marlaska ni de ninguno de ellos".

Durante la entrevista también ha sostenido que Marruecos persigue que España negocie la soberanía de Ceuta y Melilla. "Marruecos busca que España se siente a negociar la entrega de Ceuta y Melilla. Vete a saber qué se ha prometido. Hay que exigir responsabilidades", declaró. En la misma línea, aseguró que "hay una prueba del nueve: que el Gobierno de España exija responsabilidad internacional por la invasión ilegítima. Si no la pide, es que algo hay entre manos".

Las declaraciones se producen meses después de que Trillo reavivara la polémica sobre los atentados del 11 de marzo de 2004. En una entrevista concedida el pasado abril aseguró que la gestión del Gobierno del PP tras los atentados "no fue mala, fue lo siguiente" y afirmó tener "la absoluta convicción" de que los ataques fueron obra de "comandos moritos enviados por Marruecos bajo el control y coordinación de los servicios franceses", una tesis que no figura en las resoluciones judiciales sobre el 11-M.

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