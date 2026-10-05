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Un aperitivo muy curioso: Receta de dátil y tocineta con cebolla caramelizada

Joseba Arguiñano nos ha enseñado a hacer un aperitivo sorprendente con una mezcla de sabores muy curiosa, Dátil y tocineta con cebolla caramelizada, un entrante perfeto para ir abriendo boca en cualquiera de tus comidas.

Receta de dátil y tocineta con cebolla caramelizada

Un aperitivo muy curioso: Receta de Dátil y tocineta con cebolla caramelizada

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Ingredientes (4 p.):

  • 12 dátiles
  • 12 lonchas finas de tocineta ibérica
  • 2 cebollas
  • 2 dientes de ajo negro
  • 1 huevo
  • 150 ml de vino blanco
  • 150 ml de aceite de girasol
  • aceite de oliva suave
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Para la cebolla caramelizada, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y corta las cebollas en juliana, añádelas a la sartén y póchalas a fuego suave durante 25-30 minutos. Sazona y vierte el vino blanco. Deja que reduzca totalmente.

Pocha la cebolla
Pocha la cebolla | antena3.com

Para la mahonesa de ajo, pon los ajos en el vaso batidor. Casca el huevo y añade el aceite y una pizca de sal. Pon el brazo batidor en el fondo del vaso y tritura sin moverlo hasta que empiece a emulsionar. Después, mueve lentamente de arriba abajo hasta conseguir una salsa homogénea. Reserva.

Prepara la mahonesa de ajo
Prepara la mahonesa de ajo | antena3.com

Retira el hueso de los dátiles, envuelve cada uno con una loncha de tocineta ibérica y pínchalos con un palillo.

Calienta abundante aceite en un cazo (unos 300 ml). Introduce los bocados de dátil y tocineta, y fríelos brevemente (1 minuto aproximadamente) hasta que queden dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

En abundante aceite caliente
Fríe los dátiles | antena3.com

Sirve en cada plato 3 montoncitos de mahonesa y coloca encima 3 bocaditos de dátil con tocineta y una cucharada de cebolla caramelizada. Decora con perejil.

Consejo:

El dátil con tocineta es un manjar, pero si quieres darle un toque aún más especial puedes introducir en la hendidura del hueso una almendra tostada, un trozo de nuez, queso de cabra, queso azul o tipo crema….

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