El exfiscal Salvador Viada, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "Si él hace unos años se encuentra con que la mujer de otro presidente hace esto estaría en contra"

Salvador Viada se ha mostrado muy crítico con las por las declaraciones de Pedro Sánchez de esta misma mañana en el Congreso:

"Sánchez colocó a un Fiscal General del Estado, luego condenado por ayudarle, permitió que la Fiscalía General del Estado entrara a la organización de ´Leire y Company´ y en las anotaciones de Leire hay anotaciones del tema de su mujer y de su hermano", ha dicho haciendo alusión a las defensas que Sánchez ha hecho hacia su mujer, su hermano y tras haberse negado a dimitir y tras intentar demostrar que detrás de los escándalos que existe una estrategia deliberada para sabotear al Gobierno.

El ex fiscal añade también: "Que como aval en la razón en sus casos diga que la Fiscalía no ha intervenido ni ha acusado, es de chiste" (...) Es la misma persona, Sánchez, la que en su día sostuvo: "`¿De quién depende la Fiscalía? Depende del Gobierno´". Pues ya está".

"Es que casi es una burla"

También recuerda que: "Es que casi es una burla. Es un recochineo sobre todos los daños que se han hecho sobre la institución de la Fiscalía General, que es capital en el Estado de Derecho.

Viada recrimina la falta de sinceridad del presidente en cuanto a los casos de anticorrupción que rodean al PSOE y al Gobierno, como el de su mujer, Begoña Gómez: "Hombre a mí me gustaría que hubiera hecho alguna mención, aunque fuera ligera, sobre las razones por las cuales la mujer del presidente, sea o no delito, era autorizada a realizar negocios desde Moncloa al poco tiempo de llegar allí. Es que estas son cosas que no habría ni que cuestionar. Estoy seguro de que si él hace unos años se encuentra con q la mujer de otro presidente del Gobierno hace esto estaría en contra, pero es que ni lo menciona. A mí esto no me parece bien".

Susanna Grido ha recordado lo que Sánchez le decía Mariano Rajoy sobre que no era suficiente pedir perdón, algo con lo que Viada está completamente de acuerdo.

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