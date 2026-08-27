Nepal sigue buscando supervivientes entre el barro tras las devastadoras inundaciones: "Todo ha venido de repente"

Nepal intenta recuperarse de una de las mayores tragedias de los últimos años. Una avalancha de agua, barro y rocas arrasó este miércoles varias localidades de la frontera con el Tíbet y dejó a su paso viviendas, carreteras y puentes destruidos. Las autoridades mantienen desplegados a miles de efectivos mientras continúa la búsqueda de desaparecidos. El balance provisional supera ya los 270 fallecidos y los 1.300 desaparecidos entre Nepal y el Tíbet, aunque las cifras siguen aumentando.

Gokul, rescatista en la zona, ha contado en el programa cómo están viviendo las horas posteriores a la catástrofe. Explica que ahora comienza a notarse algo más de calma, después de una jornada especialmente intensa. "Todo ha venido de repente, como una avalancha con mucha agua y barro que se llevó por delante los pueblos de la frontera", relata. En esa zona había además numerosas personas que esperaban para cruzar hacia el Tíbet.

Los equipos de emergencia llevan todo el día trabajando para localizar y rescatar a supervivientes. Muchos de los afectados han perdido sus viviendas y necesitan ahora un lugar donde alojarse y recibir alimentos. "Han rescatado a mucha gente, se les ha llevado a la ciudad y se les está buscando alojamiento para vivir y darles comida", explica Gokul.

"Se va a tardar mucho tiempo en poder reconstruirlo todo"

Las condiciones sobre el terreno están complicando especialmente las labores de rescate. La fuerza del agua ha destruido carreteras y puentes y ha dejado algunas zonas completamente aisladas. En determinados puntos, los equipos solo pueden acceder en helicóptero. Las autoridades nepalesas han desplegado helicópteros para localizar supervivientes y trasladar ayuda a las áreas más afectadas.

La emergencia también ha afectado a numerosos turistas y peregrinos que se encontraban en la región fronteriza. Cientos de extranjeros continúan desaparecidos, entre ellos personas de países como India, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá. Las comunicaciones y las vías de acceso han quedado gravemente dañadas, lo que dificulta conocer todavía el alcance total de la tragedia.

Ahora comienza una segunda fase de la emergencia: atender a los supervivientes y reconstruir las zonas arrasadas. Gokul advierte de que el proceso será largo. "Se va a tardar mucho tiempo en poder reconstruirlo todo", asegura. Mientras continúan las labores de búsqueda, Nepal trata de recuperar la normalidad en unas localidades en las que, en cuestión de minutos, el agua y el barro lo cambiaron todo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.