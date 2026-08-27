Queman una bandera de España durante la semana grande de Bilbao: "Seguimos soportando el señalamiento y las humillaciones"

La Semana Grande de Bilbao se ha visto empañada por unas polémicas imágenes que han salido a la luz. En las grabaciones, difundidas por Jucil Vizaya, se ve cómo varios individuos encapuchados aprovechan la fiesta para quemar las banderas de España, Francia e Israel mientras lanzan consignas en favor de la excarcelación de presos de ETA.

La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, considera que la defensa del independentismo, en el marco democrático, es una acción legítima, pero hacerlo "acompañado de encapuchados, quema de símbolos recuerda a una de las épocas más oscuras del País Vasco".

"Desde Covite contabilizaron 374 actos en apoyo a ETA"

Agustín Domínguez, portavoz nacional de Jucil, ha querido enviar un mensaje a aquellos que intentan "normalizar o blanquear el entorno de quienes durante décadas han justificado la violencia de ETA". "Los datos hablan por sí solos. Desde Covite contabilizaron 374 actos en apoyo a ETA en 2025, y en lo que vamos de año ya han registrado unos 129 actos, entre manifestaciones, pintadas, pancartas y homenajes".

A esto se suma que muchos de los guardias que están destinados en el País Vasco siguen "soportando el señalamiento y la presión de las humillaciones", advierte Domínguez.

A su juicio, este tipo de actos de exaltación a los etarras ha ido en aumento en el último año. "Solo tenemos que ver las estadísticas. Se ve un aumento considerable, y este tipo de acciones lo que hace es que vayamos hacia atrás. Tememos que esta exaltación aumente junto a las acciones".

Por el momento, y según confirman desde Jucil, los autores de la quema de banderas no están identificados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.