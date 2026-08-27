Efrén se queda sin 3.000 euros por culpa de una palabra que, curiosamente, ¡le encanta!

Efrén ha pasado a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con 2.075 euros y con la esperanza de poder aumentar algo más su premio. A pesar de que no ha contado con ayuda final, el concursante se ha enfrentado a este último panel con toda la tranquilidad y ¡sin prisas!

La pista ha sido ‘Tres azules’ y las letras propuestas por el programa no le han ayudado demasiado: “Lo que me había imaginado no es”, ha confesado Efrén. Sin embargo, el concursante sí que ha acertado con todas sus letras y eso lo ha facilitado mucho más.

Cuando ha llegado el momento de resolver, Efrén ha visto enseguida ‘cielo’ y ‘petróleo’, pero se ha quedado atascado con la primera palabra, tanto, que se le ha acabado el tiempo. Cuando ha descubierto que la palabra era ‘índigo’, al concursante le ha dado aún más rabia, porque ha asegurado que le encanta esa palabra. ¡Qué pena! Se ha quedado a nada de conseguir otros 3.000 euros. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas