Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CASO ZAPATERO

Zapatero no convence a Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE: "No sé quien le ha aconsejado hacer esa entrevista"

La presidenta de la Fundación Mujeres cree que Zapatero ha salido a hablar ante los medios por defender al Partido Socialista. La que fuera vicesecretaria del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba, crítica una vez más con la deriva del PSOE.

Elena Valenciano

Publicidad

Javier Revuelta
Publicado:

"No podía convencerme", así de contundente ha sido Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE, al comenzar su intervención en Espejo Público. La presidenta de la Fundación Mujeres ha estado en directo para hablar con Lorena García y valorar la entrevista que dio ayer José Luis Rodríguez Zapatero, que 65 días después de ser imputado por el juez Calama ha salido dar explicaciones ante los medios de comunicación, en una entrevista en la televisión pública. Sin embargo, el expresidente no ha aportado ninguna información novedosa que cimiente su defensa, tan solo negó en multitud de ocasiones todas las afirmaciones que la UDEF, el juez y hasta su amigo Julio Martínez Martínez han vertido y que le colocan como el líder de la trama para conseguir el rescate de Plus Ultra.

Oxígeno y daño al PSOE

Elena Valenciano ha lamentado que el expresidente no haya podido desmentir las acusaciones contra él con pruebas y considera que su declaración pública no le beneficia judicialmente. "no sé muy bien quién le aconsejó hacer esa entrevista en televisión pero desde luego yo no se lo hubiera recomendado", ha comentado Valenciano, cuya impresión es que ha salido a hablar para dar oxígeno al Partido Socialista, "esa es mi impresión, no tengo información ninguna, pero digo yo que él se ha mantenido en silencio estos meses porque probablemente desde el punto de vista de su defensa es lo que tenía que hacer".

La ex vicesecretaria general del PSOE reconoce que el "caso Zapatero" le hace mucho daño al partido y a "mucha más gente vinculada a la izquierda de este país", pero entiende que no se hayan tomado medidas disciplinarias en Ferraz por el legado del expresidente. "Él tiene una enorme corriente de afecto en el Partido Socialista, que se ha ganado a pulso... Zapatero se ha echado el Partido Socialista a la espalda en las últimas ediciones generales completamente y eso es algo que la dirección actual tiene que agradecerle", ha concluido Valenciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Un joven deja las redes sociales

Luis Manuel tenía todas las redes sociales y un día decidió quitárselas: "Me estaban haciendo más mal que bien en mi vida"

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Paco Castañares

Paco Castañares avala la emergencia nacional de los incendios: "La situación escapa a la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma de resolverlo"

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo
UN CONSEJO INFALIBLE

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo: “Lo pones en agua caliente y sale más fácil”

Elena Valenciano
CASO ZAPATERO

Zapatero no convence a Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE: "No sé quien le ha aconsejado hacer esa entrevista"

Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas
RECETA FÁCIL Y DELICIOSA

Pablo López revoluciona Cocina abierta con Joseba Arguiñano: Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Una tosta sabrosa que te servirá para sorprender a tus invitados en un picoteo perfecto. ¡Toma nota!

Un vecino de Villa del Prado, desesperado tras su evacuación
INCENDIOS MADRID

Un vecino de Villa del Prado, desesperado por no poder acceder a su vivienda: "Necesito saber si mis hijas tienen un techo donde vivir"

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid mantienen a decenas de vecinos sin poder regresar a sus casas. La incertidumbre, la desesperación y la falta de información marcan la espera de quienes desconocen si sus viviendas y animales han sobrevivido al fuego.

Desalojado incendios

El aviso de un vecino desalojado sobre el Safari de Madrid: "Si los animales hacen una estampida, tiran las vallas y tenemos aquí un 'Jumanji'"

Cuca Gamarra rechaza las explicaciones de Zapatero

Cuca Gamarra cree que Zapatero "nos toma por tontos" en sus explicaciones: "Es una gran estafa para los españoles"

Isabel Rábago

Isabel Rábago responde a las nuevas declaraciones de Gabriela Guillén: "Te has sentado en los platós para hablar de ello"

Publicidad