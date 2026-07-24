Zapatero no convence a Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE: "No sé quien le ha aconsejado hacer esa entrevista"

"No podía convencerme", así de contundente ha sido Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE, al comenzar su intervención en Espejo Público. La presidenta de la Fundación Mujeres ha estado en directo para hablar con Lorena García y valorar la entrevista que dio ayer José Luis Rodríguez Zapatero, que 65 días después de ser imputado por el juez Calama ha salido dar explicaciones ante los medios de comunicación, en una entrevista en la televisión pública. Sin embargo, el expresidente no ha aportado ninguna información novedosa que cimiente su defensa, tan solo negó en multitud de ocasiones todas las afirmaciones que la UDEF, el juez y hasta su amigo Julio Martínez Martínez han vertido y que le colocan como el líder de la trama para conseguir el rescate de Plus Ultra.

Oxígeno y daño al PSOE

Elena Valenciano ha lamentado que el expresidente no haya podido desmentir las acusaciones contra él con pruebas y considera que su declaración pública no le beneficia judicialmente. "no sé muy bien quién le aconsejó hacer esa entrevista en televisión pero desde luego yo no se lo hubiera recomendado", ha comentado Valenciano, cuya impresión es que ha salido a hablar para dar oxígeno al Partido Socialista, "esa es mi impresión, no tengo información ninguna, pero digo yo que él se ha mantenido en silencio estos meses porque probablemente desde el punto de vista de su defensa es lo que tenía que hacer".

La ex vicesecretaria general del PSOE reconoce que el "caso Zapatero" le hace mucho daño al partido y a "mucha más gente vinculada a la izquierda de este país", pero entiende que no se hayan tomado medidas disciplinarias en Ferraz por el legado del expresidente. "Él tiene una enorme corriente de afecto en el Partido Socialista, que se ha ganado a pulso... Zapatero se ha echado el Partido Socialista a la espalda en las últimas ediciones generales completamente y eso es algo que la dirección actual tiene que agradecerle", ha concluido Valenciano.

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