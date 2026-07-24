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Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Los doce semifinalistas se juegan esta noche el pase a la última gala del programa en una noche llena de actuaciones, invitados y mucha emoción.

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

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Celia Gil | Borja Tamayo
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Ha llegado una de las noches más decisivas de La Voz Kids. Después de unas emocionantes Audiciones a ciegas y unos Asaltos llenos de talento, los 12 mejores talents de la edición vuelven a subirse al escenario con un único objetivo: conseguir una de las ocho plazas para la Gran Final.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne afrontan una gala cargada de nervios, ya que cada uno de ellos tendrá que despedirse de uno de sus artistas. El público elegirá a un finalista de cada equipo y los coaches completarán sus equipos seleccionando al segundo clasificado, formando así el cartel definitivo de la Gran Final.

No te pierdas el minuto a minuto de la Semifinal de La Voz Kids, donde te contaremos en directo todas las actuaciones, las valoraciones de los coaches, los momentos más emocionantes y los nombres de los ocho artistas que conseguirán seguir soñando con convertirse en la mejor voz kids de la edición.

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Borja Tamayo

Artistas invitados y muchas más sorpresas

La Semifinal de La Voz Kids promete ser una gala para enmarcar. Y es que la velada traerá a grandes artistas invitados que, junto a los talents, protagonizarán momentos involvidables.

¿Quiénes serán los afortunados de pasar a la Gran Final? Quédate, porque estamos a punto de descubrirlo.

Borja Tamayo

¡Empieza la cuenta atrás para la Semifinal!

La cuenta atrás para la Semifinal ha comenzado. Una noche repleta de emoción en la que los mejores talents de cada equipo nos regalarán su mejor versión.

¿Estás preparado para lo que se viene? ¡Empezamos el directo!

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