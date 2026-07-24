Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Ha llegado una de las noches más decisivas de La Voz Kids. Después de unas emocionantes Audiciones a ciegas y unos Asaltos llenos de talento, los 12 mejores talents de la edición vuelven a subirse al escenario con un único objetivo: conseguir una de las ocho plazas para la Gran Final.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne afrontan una gala cargada de nervios, ya que cada uno de ellos tendrá que despedirse de uno de sus artistas. El público elegirá a un finalista de cada equipo y los coaches completarán sus equipos seleccionando al segundo clasificado, formando así el cartel definitivo de la Gran Final.

No te pierdas el minuto a minuto de la Semifinal de La Voz Kids, donde te contaremos en directo todas las actuaciones, las valoraciones de los coaches, los momentos más emocionantes y los nombres de los ocho artistas que conseguirán seguir soñando con convertirse en la mejor voz kids de la edición.

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