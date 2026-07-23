Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, sin palabras… ¡Bianca llega por sorpresa a Toledo!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tasio anunciará a su familia que se marcha de casa. Ellos intentarán frenarlo, pero él se sentirá que ha fracasado como marido, hijo y hermano.

Después, Damián se sentirá muy mal consigo mismo por no haber evitado la marcha de su hijo.

Por otro lado, Andrés entregará los negativos de las fotos comprometidas a Begoña, pero se guarda uno en la chaqueta sin ser consciente de que alguien les vigila.

Poco después, el joven será… ¡atacado! Le robarán ese negativo y Andrés será consciente de que Gabriel es quien está detrás de todo.

Begoña le contará a Beatriz que se marcha unos días de casa con sus hijos dejando a la mujer de Gabriel muy preocupada.

Además, Dorotea pedirá ayuda a Andrés con Valentina… ¡quiere reconciliarse con su hija como sea!

Y Fina recibirá una inesperada visita. Bianca, su ex, se presentará por sorpresa en Toledo desde Argentina. La mujer le dirá que está en España por negocios, pero parece que es solo una excusa para volver a verla. ¿Qué pasará ahora?, ¿Cómo reaccionará Marta cuando descubra que Bianca está en Toledo?

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