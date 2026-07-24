Paco Castañares avala la emergencia nacional de los incendios: "La situación escapa a la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma de resolverlo"

Declarada la emergencia nacional por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Paco Castañares advierte de la simultaneidad de varios grandes fuegos y las condiciones atmosféricas extremas han provocado incendios que sobrepasan las capacidades de los equipos de emergencias y reclama centrar el debate en la gestión forestal.

Paco Castañares, uno de los especialistas españoles con más experiencia en incendios forestales, respalda la decisión de elevar al nivel 3 la emergencia por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. A su juicio, la medida está plenamente justificada cuando una administración autonómica entiende que el operativo disponible no es suficiente para afrontar una situación de extrema complejidad.

“La emergencia nacional hay que adoptarla cuando la situación escapa a la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma de resolverlo”, asegura. “Eso lo decide el gobierno de la comunidad autónoma” y, en este caso, “ha decidido que está más cómoda y más segura la gente de Madrid con que sea el Gobierno del Estado el que asuma la responsabilidad de dirigir la emergencia”.

Castañares recuerda que ya defendió la necesidad de una coordinación estatal más eficaz durante los grandes incendios registrados en 2022 entre Extremadura y Castilla y León. “Yo ya reclamé la emergencia nacional en 2022”, señala, lamentando que entonces “tan poca coordinación hubo” entre ambas comunidades autónomas que incluso “los incendios se llamaron de manera diferente”.

Sin embargo, el experto quiere hacer una diferencia clara de la situación actual vivida recientemente en Guadalajara con el incendio de La Mierla. En ese caso, considera que Castilla-La Mancha contaba con recursos suficientes para gestionar la emergencia sin necesidad de recurrir al nivel máximo.

La UME, ¿sin experiencia ni gente capacitada?

“El operativo de Castilla-La Mancha es uno de los mejores del mundo, sin ninguna duda”, sostiene. Además, destaca que el Infocam ha demostrado en ocasiones anteriores una gran capacidad de respuesta simultánea ante varios incendios de gran magnitud.

Aunque Castañares avala la declaración de Emergencia Nacional analiza el papel que debe asumir ahora la Unidad Militar de Emergencias y pone en duda su experiencia para liderar la dirección técnica de incendios forestales de estas dimensiones.

“La UME participa mucho y lo hace brillantemente, sin duda”, afirma. “Yo creo que es el mejor operativo que tenemos en España” para proteger poblaciones amenazadas por el fuego. Sin embargo, añade que “nunca ha dirigido la extinción de un incendio forestal” y que “no tiene experiencia ni creo que tenga gente capacitada para dirigir la emergencia”.

Eso sí, cree que la clave estará en apoyarse en los mejores profesionales disponibles dentro de los distintos operativos autonómicos. “Me imagino que lo que hará, porque son inteligentes, es coger al mejor director de extinción que tenga la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha o Castilla y León”, apunta.

El especialista también alerta sobre la excepcionalidad meteorológica que rodea a estos incendios. En su opinión, la coincidencia de varios grandes fuegos en un espacio relativamente reducido ha generado un fenómeno de retroalimentación atmosférica que multiplica su peligrosidad.

“Lo que hacen es multiplicar sus energías”, explica al referirse a los incendios de Burgohondo, Madrid y otros focos activos. Según detalla, las condiciones atmosféricas han favorecido la formación de grandes columnas convectivas y pirocúmulos capaces de acelerar de forma brusca la propagación de las llamas.

En el caso concreto del incendio de Burgohondo, Castañares destaca la formación de un enorme pirocúmulo sobre la Sierra de Gredos. “Tenía entre 6.000 y 7.000 metros de altura”, señala. Durante las cinco horas que permaneció activo, “liberó tal cantidad de energía” que el incendio “duplicó la superficie que llevaba quemada hasta ese momento”.

Incendios y cambio climático

Preguntado por la relación entre los incendios y el cambio climático, Castañares prefiere separar ambos debates. “Yo ya he decidido dejar de discutir con los que dicen que es el cambio climático y con los que dicen que no lo es”, afirma. “El clima no arde, el clima contribuye”.

El experto reconoce que el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos crean condiciones favorables para la propagación del fuego, pero insiste en que la prioridad debe centrarse en la prevención y la gestión del territorio.

“¿Perimetramos los pueblos y limpiamos las cunetas de la carretera para impedir que tenga tantas facilidades el fuego?”, plantea. “¿Reducimos la carga de combustible que hay en los montes para que esos incendios los puedan apagar los medios de extinción?”. “De eso es de lo que se trata”, añade.

"El principal problema no es climático sino de gestión forestal"

Castañares ha querido dejar un mensaje claro: “El fuego, los incendios, son responsabilidad exclusiva de la falta de gestión en los montes”. El experto forestal matiza que son tres los elementos necesarios para que exista fuego —calor, oxígeno y combustible— “solo podemos operar sobre el combustible”, insiste.

Tras hacer un análisis de la situación actual de los incendios que asolan España asegura que las próximas horas seguirán siendo críticas. “Hoy tenemos una situación igual que la de ayer” en cuanto a las condiciones favorables para la aparición de incendios convectivos, señala. A ello se suma la presencia de viento, un factor que puede reactivar focos aparentemente estabilizados y acelerar la propagación de las llamas. Un escenario extremadamente complicado para los equipos de extinción.

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