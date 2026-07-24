Pablo López revoluciona Cocina abierta con Joseba Arguiñano: Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Joseba Arguiñano ha elaborado junto a Pablo López una exquisita tosta que hará las delicias de tus comensales.

Ingredientes (2 p.):

2 rebanadas de pan de hogaza

400 g de bacalao desalado

4 lonchas de queso de tetilla

2 pimientos rojos

1 cebolleta

5 dientes de ajo

2 limas

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Pon los pimientos y la cebolleta en una fuente apta para el horno. Sazona y moja las hortalizas con un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 30 minutos. Retira la fuente del horno. Pela y despepita los pimientos y córtalos en tiras. Corta también la cebolla. Mezcla todo en un bol.

Retira la piel del bacalao y resérvala. Corta el pescado en tiras y ponlas en un bol. Añade la ralladura de una lima y el zumo de las dos. Sazona y cubre con aceite de oliva. Deja macerar durante 25 minutos aproximadamente.

Mientras tanto, pon 8-10 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina los ajos, introdúcelos en la sartén y fríelos para que queden dorados y crujientes. Retíralos a un plato y resérvalos. Baja el fuego y deja que se temple el aceite. Introduce unas hojas de perejil y fríelas brevemente, hasta que queden tersas y crujientes. Retíralas al plato.

En esa misma sartén, introduce las pieles del bacalao para hacer una especie de pilpil rápido. Deja que suelten los jugos y el colágeno durante 10 minutos aproximadamente. Después, retira las pieles, pasa el resto al vaso de la batidora y tritura hasta que emulsione. Si queda muy espeso, puedes añadirle un poco de agua.

Tuesta las rebanadas de pan en una sartén. Cuando se tuesten por el lado de abajo, píntalas con el jugo del marinado, dales la vuelta y coloca 2 láminas de queso de tetilla sobre cada rebanada. Tapa y cocina hasta que el queso se funda.

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