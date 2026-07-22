"Zapatero y el PSOE se están apoyando mutuamente porque saben que si esto se cae, se cae todo", según Álvaro Nieto

La información publicada este miércoles por 'The Objetive', que sostiene que José Luis Zapatero ha contactado con el PSOE para rearmar su estrategia tras la confesión de su presunto testaferro, ha centrado el análisis de Álvaro Nieto en 'Espejo Público'. El periodista considera que la reacción del expresidente y del PSOE responde a una estrategia coordinada. "Zapatero y el PSOE se están apoyando mutuamente porque saben que si esto se cae, se cae todo", afirmó.

Además, recordó que, si finalmente se acreditara algún tipo de tráfico de influencias, tiene que existir también el delito de prevaricación", subrayando las implicaciones jurídicas que tendría el caso.

La declaración que cambia el escenario

Nieto explicó que las últimas declaraciones conocidas complican notablemente la posición del expresidente. En concreto, señaló que "la declaración de Julio Martínez y de la propia aerolínea Plus Ultra le deja en muy mal lugar", ya que hasta ahora la estrategia de defensa pasaba por intentar invalidar las pruebas procedentes de Estados Unidos.

A su juicio, este nuevo escenario obliga a replantear completamente la línea de defensa y auguró que "Zapatero seguramente va a tener que cambiar de abogado y conseguir al mejor penalista que haya en España".

El papel de Zapatero y la actuación de la Justicia

Durante su intervención, el director de 'The Objective' insistió en que Zapatero continúa teniendo una enorme influencia política. "Zapatero sigue siendo el hombre que mueve los hilos en la sombra. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, pero indudablemente los dos van de la mano", aseguró.

Asimismo, destacó que el desarrollo de la investigación habría sorprendido al entorno del expresidente. "La sorpresa que se han llevado es que en España la justicia funciona, por eso ahora Zapatero se encuentra en ese shock", concluyó.

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