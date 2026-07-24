Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Mundial 2026

Milei entra en la polémica de Argentina en el Mundial 2026: "Nos tienen celos"

El presidente y todo su gabinete han apoyado y agradecido a la selección argentina tras la ola de críticas desatadas tras la final contra España.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/Sergio Pérez

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha unido a la polémica internacional que envuelve a la selección argentina en el Mundial 2026 con varias publicaciones en redes sociales en las que sostiene que aquellos que critican a sus compatriotas tienen "celos".

El mandatario ha publicado en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo", asegura el presidente argentino.

El pasado jueves Milei continuó compartiendo publicaciones similares, en las que declaraba que "ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos". También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se aprecia a Milei abriéndose la camisa para mostrar el uniforme de la selección argentina de fútbol junto al mensaje "¡Viva la Argentina, carajo!".

Durante el Mundial 2026, el presidente y todo su gabinete trataron de sumarse al apoyo y al agradecimiento popular en Argentina hacia el equipo de Leo Messi y del entrenador Lionel Scaloni, que logró alcanzar la final contra España gracias a remontadas y goles agónicos, sobre todo ante Egipto por los octavos de final y ante Inglaterra por las semifinales. En varias entrevistas ofrecidas a medios de comunicación, Milei aseguró que estaba pendiente de los partidos.

Seguidores de su fuerza política incluso intentaron abordar como tema de discusión en redes sociales que la oposición peronista "odia" a Messi, algo sobre lo que Milei ha expresado en publicaciones de otros usuarios en X o Instagram.

Críticas a la selección argentina por su comportamiento en la final

Paralelamente, una serie de tendencias de redes sociales crearon una ola de críticas contra varias cuestiones relacionadas con el país suramericano, desde la supuesta ayuda en los arbitrajes durante el Mundial, hasta el apoyo del Gobierno israelí a la selección, incluyendo la acusación de que Argentina es un país racista.

La polémica escaló hasta un punto en que la cantante española Rosalía compartió una publicación en la que cargaba contra Argentina tras la final del Mundial, por la que después se disculpó, pero que desató la cancelación de un concierto en su homenaje en la ciudad argentina de Córdoba tras recibir "numerosos mensajes de odio y enojo".

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, ha afirmado que se trata de "un fenómeno de redes que ha tenido mucho impacto". "El presidente dijo en las redes 'ya van a ver lo que los argentinos somos capaces de hacer con la Argentina' porque realmente estamos empezando a ser un ejemplo en esto de aplicar un programa económico que mejora la situación", defendió así el portavoz en una entrevista con el canal audiovisual del periódico El Cronista.

Ravier subraya además que Argentina es "súpercompetitiva en fútbol" y "hay expresiones críticas en cuanto al fútbol y en cuanto a la manera en que los argentinos se tomaron el Mundial, pero también el director técnico del equipo campeón del mundo, de España, salió a elogiar a Scaloni". "Con lo cual, hay expresiones negativas positivas", señala el portavoz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Scaloni alucina con las teorías de la conspiración: "No puedo creer lo que me estás preguntando"

Lionel Scaloni antes de la final del Mundial ante España

Publicidad

Deportes

El entrenador alemán Jurgen Klopp

Oficial: Jürgen Klopp asume el reto de resucitar a Alemania tras el fracaso del Mundial

Franco Colapinto sigue "recaliente" por la final

Franco Colapinto, sobre España: "Se ponen la camiseta ahora, cuando ganan. No tienen ni canciones..."

El presidente de Argentina, Javier Milei.

Milei entra en la polémica de Argentina en el Mundial 2026: "Nos tienen celos"

Elias Schwarzler, primera persona en recorrer la parte superior de un globo aerostático en bici
Récords

De récord: el primer hombre que montó en bicicleta sobre un globo aerostático

Karim Adeyemi en su presentación con el Barça
Barcelona

Adeyemi explica por qué fichó por el Barcelona: "Hansi Flick fue una de las razones"

El futbolista uruguayo Bruno Betancor
Fútbol

Muere Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años, de forma repentina

El exjugador de Peñarol y campeón del Torneo Apertura de 2023 falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Clubes de Uruguay y Chile han expresado su pesar.

Carlos Alcaraz durante la final del Open de Australia
US Open

Es oficial: el US Open confirma la inscripción de Carlos Alcaraz y acerca su esperado regreso

El murciano figura en la lista oficial de participantes del último Grand Slam del año, un paso más hacia su vuelta a las pistas tras más de cuatro meses de baja por la lesión en la muñeca derecha.

La artista española Rosalía

Rosalía pide perdón a Argentina tras compartir un vídeo sobre la final del Mundial: "Mala mía"

Fabiola Mbulito

Muere ahogada la gran promesa del baloncesto canario, Fabiola Mbulito, a los 12 años

La segunda equipación del Real Madrid 2026-27

El Real Madrid presenta su segunda equipación para la temporada 2026-27: ¿Guiño a la era Mourinho?

Publicidad