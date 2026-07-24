Milei entra en la polémica de Argentina en el Mundial 2026: "Nos tienen celos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha unido a la polémica internacional que envuelve a la selección argentina en el Mundial 2026 con varias publicaciones en redes sociales en las que sostiene que aquellos que critican a sus compatriotas tienen "celos".

El mandatario ha publicado en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo", asegura el presidente argentino.

El pasado jueves Milei continuó compartiendo publicaciones similares, en las que declaraba que "ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos". También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se aprecia a Milei abriéndose la camisa para mostrar el uniforme de la selección argentina de fútbol junto al mensaje "¡Viva la Argentina, carajo!".

Durante el Mundial 2026, el presidente y todo su gabinete trataron de sumarse al apoyo y al agradecimiento popular en Argentina hacia el equipo de Leo Messi y del entrenador Lionel Scaloni, que logró alcanzar la final contra España gracias a remontadas y goles agónicos, sobre todo ante Egipto por los octavos de final y ante Inglaterra por las semifinales. En varias entrevistas ofrecidas a medios de comunicación, Milei aseguró que estaba pendiente de los partidos.

Seguidores de su fuerza política incluso intentaron abordar como tema de discusión en redes sociales que la oposición peronista "odia" a Messi, algo sobre lo que Milei ha expresado en publicaciones de otros usuarios en X o Instagram.

Críticas a la selección argentina por su comportamiento en la final

Paralelamente, una serie de tendencias de redes sociales crearon una ola de críticas contra varias cuestiones relacionadas con el país suramericano, desde la supuesta ayuda en los arbitrajes durante el Mundial, hasta el apoyo del Gobierno israelí a la selección, incluyendo la acusación de que Argentina es un país racista.

La polémica escaló hasta un punto en que la cantante española Rosalía compartió una publicación en la que cargaba contra Argentina tras la final del Mundial, por la que después se disculpó, pero que desató la cancelación de un concierto en su homenaje en la ciudad argentina de Córdoba tras recibir "numerosos mensajes de odio y enojo".

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, ha afirmado que se trata de "un fenómeno de redes que ha tenido mucho impacto". "El presidente dijo en las redes 'ya van a ver lo que los argentinos somos capaces de hacer con la Argentina' porque realmente estamos empezando a ser un ejemplo en esto de aplicar un programa económico que mejora la situación", defendió así el portavoz en una entrevista con el canal audiovisual del periódico El Cronista.

Ravier subraya además que Argentina es "súpercompetitiva en fútbol" y "hay expresiones críticas en cuanto al fútbol y en cuanto a la manera en que los argentinos se tomaron el Mundial, pero también el director técnico del equipo campeón del mundo, de España, salió a elogiar a Scaloni". "Con lo cual, hay expresiones negativas positivas", señala el portavoz.