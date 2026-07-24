Luis Manuel tenía todas las redes sociales y un día decidió quitárselas: "Me estaban haciendo más mal que bien en mi vida"

Los jóvenes pasan más de 7 horas al día metidos en redes sociales, por norma general. Esto, según estudios, consigue que sean menos felices y algunos incluso pueden llegar a ser adictos. Hemos contactado con diferentes personas comprendidas entre los 18 y los 25 años y todos coinciden en que pierden demasiado tiempo pegados al teléfono móvil.

"Estoy siempre enganchado", "Cuando voy a un sitio, tengo que publicar ese sitio", "He perdido tiempo con mis abuelos, con mi familia". Estas son algunas de las declaraciones que nos dan. Y dentro de todo este colectivo, que comprende un gran porcentaje dentro de la sociedad, existe uno pequeño que ha decidido retirarlas de su vida.

Es el caso de Luis Manuel, un joven que decidió quitarse todas las redes sociales, y desde entonces, asegura que "es más feliz". "Decidí que me estaban quitando tiempo y haciéndome más mal que bien en mi vida", confiesa.

"No te enteras de lo que hablan"

Luis Manuel nos relata que no se deshizo de este hábito de un día para otro, simplemente fue un proceso desde el momento en que se dio cuenta de que no le aportaban nada. "Piensas que estás perdiendo el tiempo. Dije 'tengo que hacer algo'. Desde que dejé las redes sociales pienso con mas claridad, no me comparo con todo el mundo...", relata el joven.

Sin embargo, según cuenta, en muchas ocasiones se siente algo desconectado de su entorno. "Todo el mundo lo ve como raro, la gente joven se relaciona por ahí y no te enteras de cosas de las que hablan", confiesa. Pero Luis Manuel no se arrepiente de su decisión y asegura que nada le hará cambiar de parecer.

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