Desde el origen de las joyas hasta el rescate de Plus Ultra: los titulares que deja José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista a Televisión Española (TVE). Ha sido la primera vez que da una desde que trascendiera su investigación judicial en relación al 'caso Plus Ultra'.

Pese a mostrarse seguro, la entrevista ha dejado algunas frases memorables y muy pocas respuestas a los interrogantes que rodean a su presunta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a los pagos de Análisis Relevante, al papel de sus hijas y a las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte en su despacho.

Entre las frases, destacan las siguientes:

Sobre su defensa ante la investigación judicial

"Toda mi actividad ha sido completamente legal "

" "Tengo un problema y tengo la necesidad de explicarme. No voy a pedir un acto de fe "

" "Considero que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y así quiero que sea este proceso que me afecta"

y así quiero que sea este proceso que me afecta" "Tengo respeto absoluto por la justicia "

" " Quien acusa tiene que probarlo . Y si no puede, tiene que asumir su responsabilidad"

. Y si no puede, tiene que asumir su responsabilidad" "Esto ha permitido un juicio paralelo , aunque no juzgo intenciones"

, aunque no juzgo intenciones" "No voy a filtrar nada del sumario, que lo conozco bastante bien. Pido que no se filtre".

Sobre su relación con el 'caso Plus Ultra'

"Yo no supe en ningún momento que se iba a rescatar"

" No participé en el rescate de Plus Ultra "

" "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"

"Nadie me puede decir que he delinquido"

Sobre Julio Martínez y Análisis Relevante

"Cada imputado tiene su estrategia de defensa. Tengo una convicción plena y absoluta en este caso"

"No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Existe una amistad de hace años"

"Decir que creé una offshore es una invención "

" " No me he corrompido , en absoluto"

, en absoluto" "Mis hijas y What The Fav van a presentar todos sus trabajos"

"Análisis Relevante no es una sociedad para desviar fondos a mis hijas"

Sobre las joyas

"Son regalos de cortesía de hace muchos años"

de hace muchos años" "Quiero ser prudente y ante la justicia explicar el origen"

"En absoluto hay intención de defraudar y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Lo teníamos ahí sin ningún uso. No he entrado nunca en una joyería"

Sobre su secretaria, Gertrudis Alcázar

"Gertrudris Alcázar es una persona leal y una trabajadora ejemplar. Todo son indicaciones mías y todo está dentro de la legalidad"

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