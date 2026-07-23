Caso Plus Ultra
Desde el origen de las joyas hasta el rescate de Plus Ultra: los titulares que deja José Luis Rodríguez Zapatero
El exdirigente socialista ha hablado sobre su investigación judicial en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas encontradas en su despacho.
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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista a Televisión Española (TVE). Ha sido la primera vez que da una desde que trascendiera su investigación judicial en relación al 'caso Plus Ultra'.
Pese a mostrarse seguro, la entrevista ha dejado algunas frases memorables y muy pocas respuestas a los interrogantes que rodean a su presunta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a los pagos de Análisis Relevante, al papel de sus hijas y a las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte en su despacho.
Entre las frases, destacan las siguientes:
Sobre su defensa ante la investigación judicial
- "Toda mi actividad ha sido completamente legal"
- "Tengo un problema y tengo la necesidad de explicarme. No voy a pedir un acto de fe"
- "Considero que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y así quiero que sea este proceso que me afecta"
- "Tengo respeto absoluto por la justicia"
- "Quien acusa tiene que probarlo. Y si no puede, tiene que asumir su responsabilidad"
- "Esto ha permitido un juicio paralelo, aunque no juzgo intenciones"
- "No voy a filtrar nada del sumario, que lo conozco bastante bien. Pido que no se filtre".
Sobre su relación con el 'caso Plus Ultra'
- "Yo no supe en ningún momento que se iba a rescatar"
- "No participé en el rescate de Plus Ultra"
- "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"
- "Nadie me puede decir que he delinquido"
Sobre Julio Martínez y Análisis Relevante
- "Cada imputado tiene su estrategia de defensa. Tengo una convicción plena y absoluta en este caso"
- "No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Existe una amistad de hace años"
- "Decir que creé una offshore es una invención"
- "No me he corrompido, en absoluto"
- "Mis hijas y What The Fav van a presentar todos sus trabajos"
- "Análisis Relevante no es una sociedad para desviar fondos a mis hijas"
Sobre las joyas
- "Son regalos de cortesía de hace muchos años"
- "Quiero ser prudente y ante la justicia explicar el origen"
- "En absoluto hay intención de defraudar y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Lo teníamos ahí sin ningún uso. No he entrado nunca en una joyería"
Sobre su secretaria, Gertrudis Alcázar
- "Gertrudris Alcázar es una persona leal y una trabajadora ejemplar. Todo son indicaciones mías y todo está dentro de la legalidad"
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