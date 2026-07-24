Un vecino de Villa del Prado, desesperado por no poder acceder a su vivienda: "Necesito saber si mis hijas tienen un techo donde vivir"

Nuestra compañera Vanessa Pámpano relata lo que están viviendo los vecinos de Villa del Prado y pueblos de alrededor debido a los incendios que están llegando a la Comunidad de Madrid. Desde el coche nos enseña cómo se ve una columna de humo. Relata que "hay gente por la carretera desesperada porque no les deja entrar a sus viviendas". Muchas de estas personas se encuentran "sin agua y necesitan ayuda".

David, sanitario y vecino de Villa del Prado, nos relata: "Llevo desde las 10 de la noche trabajando y no me han dejado pasar"

Además, la situación también es crítica para Safari Madrid, donde "hay mas de 2.000 animales, repartidos en 75 hectáreas. Solo dejan entrar a los trabajadores para ver qué hacer con los animales".

"Tengo animales dentro de la casa"

En la misma carretera, donde se ha bajado nuestra compañera Vanessa para informar de la situación, también hay una familia que dice que les están denunciando. Se les puede ver gritando desesperados. Llama especialmente la atención un hombre dando golpes a los coches, realmente enfadado. El hombre grita: "Tengo tres hijas, coño. Necesito saber si tengo casa, si tengo un puto techo. Llevo desde ayer a las 22:00 de la noche sin saber nada".

Está mirando las cámaras de su casa, y según cuenta, no funcionan. "Se han debido de quemar, es que no lo sé". Reitera: "Tengo tres hijas y no sé si tengo una casa. Y encima vienen a denunciarme. No hay derecho. Nadie viene a darte una botella de agua, un bocadillo o preguntarte qué tal estás. Aquí no viene nadie".

Por si fuera poco, el vecino se encuentra realmente preocupado por el estado de sus animales: "Tengo animales dentro de la casa, que no me han dejado sacar. No sé si tengo una casa para volver con mis hijas. Ellas necesitan un techo donde vivir, yo tengo que saber".

Actualmente, tanto él como su mujer se encuentran a 5 kilómetros de su casa. Cuenta que cuando se enteró de lo sucedido se encontraba en el trabajo. "Yo estaba en el trabajo cuando mi mujer me llama y salgo corriendo", relata.

"En este pueblo o tienes padrinos o no pasas", haciendo referencia a que no les dejan pasar.

El habitante de Villa del Prado cuenta que tiene vecinos que están viendo por las cámaras que no hay fuego ni humo en las calles y aún así les siguen sin dejar entrar a ver sus viviendas. "Sí puedes salir con el coche, pero no puedes entrar".

Tal y como nos expone, hay gente que lleva esparcida por diferentes puntos de la carretera desde el miércoles. Vanessa además ha podido hablar con algunos trabajadores de la obra que, según cuenta, han tenido que dormir en sacos de cemento y de yeso.

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