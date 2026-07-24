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Mejores momentos | 24 de julio

“Eso es un antimorbo total”: Esto es lo que Joaquín Padilla no toleraría en una primera cita

Un panel del desamor movidito: Saúl en su momento más temerario consigue 2.050 euros y Joaquín Padilla expone sus líneas rojas al conocer a alguien.

“Eso es un antimorbo total”: Esto es lo que Joaquín Padilla no toleraría en una primera cita

“Eso es un antimorbo total”: Esto es lo que Joaquín Padilla no toleraría en una primera cita

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Marta Jorge
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Saúl ha sido muy valiente en este programa de La ruleta de la suerte. Al concursante le habían salido muy bien las cosas en este panel del desamor y se ha colocado con 725 euros, una cifra que le ha tentado mucho a dejar de tirar y resolver.

Sin embargo, Saúl tenía el gusanillo de intentar sumar algo más de dinero, y al final, con los ánimos de Jorge Fernández, que se ha dado cuenta enseguida de que el concursante quería seguir jugando, ha vuelto a tirar y… ¡ha caído en los 150 euros! Ahora sí que la cantidad era muy buena para resolver, pero parece que Saúl ¡quería más! “Te estoy viendo que estás mirando al ‘X2’”, le ha dicho el presentador y efectivamente se ha vuelto a animar: “Una más”, ha dicho.

Parecía que tal y como ha dicho el presentador, al concursante le había “picado el gusanillo de La ruleta” y aunque ha sido una jugada de lo más arriesgada, le ha salido redonda y ha duplicado su cifra. ¡Ha pasado de creer que iba a resolver con 725 euros a hacerlo por 2.050!

Pero este panel aún tenía más sorpresas con las que divertirnos: después de que Saúl ha resuelto exitosamente, la frase que escondía el panel también ha causado polémica en el plató. Joaquín Padilla, por su parte, ha sido contundente con su opinión: si descubriera que la persona que le gusta nada al estilo perrito, no volvería a tener más citas con ella. “Eso es un antimorbo total”, ha dicho convencido el cantante. Laura Moure le ha recriminado que fuera tan superficial. ¡Menudo panel! ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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