¿Tienen Mireia Oriol y Ágata las mismas red flags? La actriz se compara con su personaje

Mireia Oriol es una de las protagonistas de Ágata y Lola, la nueva serie que se ha estrenado recientemente en atresplayer y que ha enganchado rápidamente a los espectadores. La catalana interpreta en la ficción a Ágata, una joven con una mente brillante que entra dentro del espectro autista.

Como Mireia y Ágata son dos personas bastante diferentes aparentemente, hemos querido someter a la actriz a uno de los juegos de moda en redes sociales en estos momentos, 'Es un 10, pero...' para comprobar cuál sería la opinión de Ágata y de Mireia ante estas situaciones.

La actriz y su personaje comparten la misma necesidad por usar el GPS para ir a todas partes, sin embargo, aunque Ágata detesta el desorden, Mireia puede tolerarlo. ¡Descubre todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!

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