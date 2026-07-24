Es un 10, pero...
¿Tienen Mireia Oriol y Ágata las mismas red flags? La actriz se compara con su personaje
Una de las protagonistas de Ágata y Lola se somete a uno de los juegos de moda del momento e intenta pensar como su personaje.
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Mireia Oriol es una de las protagonistas de Ágata y Lola, la nueva serie que se ha estrenado recientemente en atresplayer y que ha enganchado rápidamente a los espectadores. La catalana interpreta en la ficción a Ágata, una joven con una mente brillante que entra dentro del espectro autista.
Como Mireia y Ágata son dos personas bastante diferentes aparentemente, hemos querido someter a la actriz a uno de los juegos de moda en redes sociales en estos momentos, 'Es un 10, pero...' para comprobar cuál sería la opinión de Ágata y de Mireia ante estas situaciones.
La actriz y su personaje comparten la misma necesidad por usar el GPS para ir a todas partes, sin embargo, aunque Ágata detesta el desorden, Mireia puede tolerarlo. ¡Descubre todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!
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