Jorge Fernández impresionado con la actitud de la concursante: “Me estabas diciendo tú a mí lo que yo suelo deciros a vosotros”

María ha sacado mucho provecho de este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte. Después de unas cuantas tiradas se ha librado del ‘Se lo doy’ y encima ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’ de 600 euros. La concursante ya había levantado anteriormente el gajo de ‘Vacaciones’ de la quiebra… así que… ¡una de cal y otra de arena!

Se ha colocado con 750 euros, pero aún no había levantado la letra oculta, así que, María ha decidido seguir tirando y ¡ha caído en verano 300! Ha optado por la ‘R’ que estaba tres veces, y su marcador ha tenido un aumento importante, porque se ha puesto con 1.650 euros. Aunque Jorge Fernández ha aprovechado para recordarle que aún no había conseguido el ‘Supercomodín’, María ha sido firme en su respuesta: “Tengo que resolver ahora”.

Cuando se ha lanzado a resolver el panel, le ha advertido al presentador que lo iba a hacer despacio, esto le ha hecho mucha gracia a Jorge Fernández, que se ha divertido mucho con la actitud de la concursante. “Me estabas diciendo tú a mí lo que yo suelo deciros a vosotros”, ha dicho entre risas. Menudo momentazo nos ha dejado esta concursante. ¡Revive el momento al completo en el vídeo!

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