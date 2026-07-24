Muere una bebé de 18 meses tras permanecer durante horas olvidada en un minibús de una guardería

Una niña de tan solo 18 meses falleció este jueves en la localidad portuguesa de Almada, después de permanecer durante varias horas en el interior de un minibús perteneciente a una guardería, en un suceso que ha conmocionado a Portugal. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer cómo pudo producirse esta tragedia, y determinar si existieron fallos en los protocolos de transporte de menores.

Estuvo 7 horas olvidada

Según las primeras informaciones, la pequeña, identificada únicamente como Sofía, fue entregada por su familia a primera hora de la mañana para ser trasladada al centro infantil. Sin embargo, por causas que aún se investigan, la menor nunca llegó a bajar del vehículo y permaneció en su interior durante aproximadamente siete horas.

La alerta se produjo poco antes de las cuatro de la tarde, cuando la niña fue localizada dentro del minibús aparcado en una avenida de Almada. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarla durante varios minutos, aunque finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento.

La familia asegura desconocer cómo pudo producirse un error de estas características. La abuela de la menor declaró a medios portugueses que la niña "fue dejada en una institución distinta de la guardería" a la que asistía habitualmente, y responsabilizó a la persona encargada del transporte por lo ocurrido: "La persona que conducía la furgoneta mató a mi nieta".

La temperatura rondaba los 27 grados

En el momento del suceso, la temperatura exterior rondaba los 27 grados centígrados. No obstante, los expertos recuerdan que el interior de un vehículo cerrado puede alcanzar temperaturas mucho más elevadas en muy poco tiempo, convirtiéndose en un entorno extremadamente peligroso, especialmente para los niños pequeños.

La Policía Judicial portuguesa se ha hecho cargo de la investigación para reconstruir los hechos, y determinar si hubo negligencia por parte de los responsables del servicio de transporte. Hasta el momento no se ha informado de detenciones ni de la presentación de cargos.

Este dramático caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos de dejar a menores en vehículos cerrados, incluso cuando las temperaturas exteriores no son extremadamente altas. En los últimos años se han registrado tragedias similares en distintos países europeos, lo que ha llevado a reforzar las campañas de concienciación, y a revisar los protocolos de seguridad en el transporte infantil con el objetivo de evitar que sucesos de este tipo vuelvan a repetirse.

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