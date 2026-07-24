El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo: “Lo pones en agua caliente y sale más fácil”

Joseba Arguiñano ha querido ayudar a Pablo López a la hora de pelar los ajos y no llevarse medio producto. El cocinero le ha dado un consejo, primero quitar el tallo y dar un golpe seco con la mano para que se vaya despegando la piel.

Pero a veces con eso no es suficiente, en esas ocasiones, Joseba Arguiñano ha explicado lo que hacen en el restaurante. “lo pones en agua caliente y sale más fácil”, con ese truco, no habrá ajo que se te resista, ¡toma nota!

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