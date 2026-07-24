Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

UN CONSEJO INFALIBLE

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo: “Lo pones en agua caliente y sale más fácil”

Pablo López le ha preguntado al cocinero algún consejo para conseguir no llevarse medio producto al pelarlo.

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo: “Lo pones en agua caliente y sale más fácil”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Joseba Arguiñano ha querido ayudar a Pablo López a la hora de pelar los ajos y no llevarse medio producto. El cocinero le ha dado un consejo, primero quitar el tallo y dar un golpe seco con la mano para que se vaya despegando la piel.

Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Pablo López revoluciona Cocina abierta con Joseba Arguiñano: Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Pero a veces con eso no es suficiente, en esas ocasiones, Joseba Arguiñano ha explicado lo que hacen en el restaurante. “lo pones en agua caliente y sale más fácil”, con ese truco, no habrá ajo que se te resista, ¡toma nota!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

Un joven deja las redes sociales

Luis Manuel tenía todas las redes sociales y un día decidió quitárselas: "Me estaban haciendo más mal que bien en mi vida"

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Paco Castañares

Paco Castañares avala la emergencia nacional de los incendios: "La situación escapa a la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma de resolverlo"

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo
UN CONSEJO INFALIBLE

El truco de Joseba Arguiñano para que se despegue bien la piel del ajo: “Lo pones en agua caliente y sale más fácil”

Elena Valenciano
CASO ZAPATERO

Zapatero no convence a Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE: "No sé quien le ha aconsejado hacer esa entrevista"

Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas
RECETA FÁCIL Y DELICIOSA

Pablo López revoluciona Cocina abierta con Joseba Arguiñano: Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Una tosta sabrosa que te servirá para sorprender a tus invitados en un picoteo perfecto. ¡Toma nota!

Un vecino de Villa del Prado, desesperado tras su evacuación
INCENDIOS MADRID

Un vecino de Villa del Prado, desesperado por no poder acceder a su vivienda: "Necesito saber si mis hijas tienen un techo donde vivir"

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid mantienen a decenas de vecinos sin poder regresar a sus casas. La incertidumbre, la desesperación y la falta de información marcan la espera de quienes desconocen si sus viviendas y animales han sobrevivido al fuego.

Desalojado incendios

El aviso de un vecino desalojado sobre el Safari de Madrid: "Si los animales hacen una estampida, tiran las vallas y tenemos aquí un 'Jumanji'"

Cuca Gamarra rechaza las explicaciones de Zapatero

Cuca Gamarra cree que Zapatero "nos toma por tontos" en sus explicaciones: "Es una gran estafa para los españoles"

Isabel Rábago

Isabel Rábago responde a las nuevas declaraciones de Gabriela Guillén: "Te has sentado en los platós para hablar de ello"

Publicidad