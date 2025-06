Montero insta a Santos Cerdán que colabore con la Justicia ante su declaración en el Tribunal Supremo

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que afronta con tranquilidad la declaración ante el juez del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Asimismo, le insta a que colabore con la justicia.

Así se ha referido durante la IV Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo en Sevilla.

Cerdán comparecerá como investigado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras el informe de la UCO que le vincula con la trama del caso Koldo. Montero ha dicho que la espera con tranquilidad, porque no aguarda ninguna cuestión particular de la misma.

"Si hay personas que se han apartado de una conducta conforme a ley, que paguen con sus consecuencias", ha dicho.

Misma línea que el Gobierno

Desde el Gobierno han señalado que afrontan con normalidad la declaración de Santos Cerdán, en la misma línea que la vicepresidenta. Asimismo, creen que no aportará muchas novedades. Aseguran que no tienen ningún temor a que la investigación pueda desvelar alguna financiación ilegal del PSOE porque tienen el convencimiento de que no existe.

Se trata de la conclusión a la que llegan tras las comprobaciones de las cuentas del PSOE. Las fuentes citadas insisten en que quieren que se sepa la verdad y en que, si alguien ha hecho algo, lo pague.

Espera la reunión del Comité Federal con ilusión

Montero ha asegurado también que espera la llegada de la reunión del Comité Federal con mucha ilusión tras el "sufrimiento" ocasionado por la conducta de varias personas. Según ha explicado, acuden a ella con un afán renovado y con la intención de poner en marcha medidas que permitan garantizar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ha explicado que la reunión supondrá un "abrazo fraternal" de la familia socialista.

"Tenemos que salir de este Comité Federal con impulso añadido, con iniciativa complementaria que nos permita que aquellos hechos que puedan ser condenables se condenen, pero sobre todo que el compromiso vivo que tiene el partido con la sociedad española quede reflejado", ha subrayado.

Cerdán declara este lunes ante el Supremo

Cerdán declara como imputado en el Tribunal Supremo (TS) tras el informe de la UCO. El denominado 'informe Cerdán' se conoció el pasado 12 de junio, provocando que el afectado dimitiera ese mismo día como secretario de Organización del PSOE y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando días después, el 16 de junio.

El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, le ofreció declarar voluntariamente el 25 de junio, como paso previo a iniciar los trámites para recabar el permiso de la Cámara Baja para poder investigarle. Sin embargo, al renunciar a la condición de diputado perdió el aforamiento, por lo que el magistrado pudo citarle directamente como imputado.

