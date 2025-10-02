Antena 3 LogoAntena3
Flotilla Israel

Zaida Cantera, contundente con el asalto israelí a la Flotilla rumbo a Gaza: "Asaltando cual piratas embarcaciones con pabellones de otras naciones"

La exmilitar y exdiputada del Partido Socialista Zaida Cantera ha analizado con dureza la operación de abordaje de la Flotilla y detención de sus integrantes, por parte del ejército de Israel.

Zaida Cantera

Andrés Pantoja
Publicado:

La que fuera comandante del Ejército de Tierra de España y diputada en el Congreso por el PSOE, Zaida Cantera, ha rechazado frontalmente las acciones de Israel contra la Flotilla, que concluían con el abordaje de los barcos que la formaban.

La tarde noche de este miércoles el ejército israelí ejecutaba el asalto a la Flotilla con ayuda humanitaria para la población civil de Gaza en la que viajaban la activista sueca Greta Thunberg, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. También una popular TikToker española, cuyo marido denunciaba esta mañana en Espejo Público las medidas desproporcionadas y detenciones ilegales de los tripulantes.

"Lo que está haciendo Israel es completamente ilegal", ha exclamado la excomandante.

Zaida Cantera denunciaba la ilegalidad de la operación de los soldados de Israel, llevada a cabo en aguas internacionales sobre las que han establecido una zona de exclusión de manera unilateral. A ojos de la expolítica, Israel está abordando "cual piratas" embarcaciones con bandera de países extranjeros y destacaba que lo hiciese con navíos militares: "Son buques de guerra, con lo cual se puede considerar en algunos casos hasta agresión a esos países".

La abogada Beatriz de Vicente revelaba que las leyes de Israel permiten detener y retener sin cargos, sin acusación, sin juicio, o más procedimiento legal que argumentar la seguridad nacional como pretexto: "Durante semanas e incluso meses".

Programas

