Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Flotilla

Prisión o deportación: ¿Qué pasará ahora con los integrantes de la Flotilla detenidos por Israel?

El ejército de Netanyahu ha interceptado más de 20 embarcaciones de la Flotilla y el ministro de Exteriores asegura que están siendo trasladados a tierras israelíes para su deportación a Europa.

Embarcación de la Flotilla

Prisión o deportación: ¿Qué pasará ahora con los integrantes de la Flotilla detenidos por Israel? | Global Sumud Flotilla

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Israel ha puesto fin a la travesía de la Flotilla, compuesta por unas 44 embarcaciones, en su intento por llevar comida y ayuda humanitaria a Gaza desde que partiera desde Barcelona a principios de septiembre.

El ejército de Netanyahu ha interceptado al menos 21 embarcaciones en aguas internacionales, deteniendo a sus integrantes y evitando su avance hacia la Franja de Gaza.

El ministro de Exteriores israelí ha asegurado que los activistas detenidos se encuentran "seguros y en buen estado de salud". Sin embargo, la gran pregunta ahora es qué pasará con los arrestados en las próximas horas.

Teóricamente todos los arrestados deben ser trasladados a una comisaría de migraciones acusados de entrar al país ilegalmente (a pesar de haber sido detenidos en aguas internacionales), y aquí es donde se abren las dos posibles opciones.

Prisión o deportación

La primera vía es firmar el documento de deportación inmediata, lo cual implica asumir que han entrado al país de forma irregular. Aquellos activistas que firmen este documento serán deportados en un plazo máximo de unas 72 horas. Además, la deportación incluye una prohibición de volver a entrar en Israel en el futuro.

En caso de no querer firmar dicho documento de deportación, los arrestados pasarían a ser considerados inmigrantes ilegales y podrían terminar en prisión a la espera de juicio.

Dificultades para Greta Thunberg

La situación se complica en el caso de Greta Thunberg, quien ya tenía una prohibición de pisar suelo israelí. Israel ha compartido un vídeo de la detención de la joven activista asegurando que tanto ella como "sus amigos están sanos y a salvo".

Entre los detenidos hay al menos 30 españoles, que contarán tanto con la ayuda del consulado español como del propio Gobierno. Un gobierno de coalición también dividido en este asunto.

Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez pedía a la Flotilla que se detuviera ante el riesgo de entrar en zona de exclusión israelí, los integrantes de Sumar instaban al Gobierno a proteger a las embarcaciones en vez de pedirles que se retirasen.

Además, el buque 'Furor' enviado por el Gobierno para escoltar a la Flotilla de camino a Gaza se detuvo evitando entrar en la zona de exclusión, lo que supondría un "riesgo enorme", según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Hamás pide un calendario de retirada israelí y más tiempo tras revisar el plan de Trump para Gaza

Trump y Netanyahu

Publicidad

Mundo

Barco Flotilla interceptado

Última hora de la Flotilla en directo: Uno de los barcos no interceptados está a menos de una hora de la Franja de Gaza

Embarcación de la Flotilla

Prisión o deportación: ¿Qué pasará ahora con los integrantes de la Flotilla detenidos por Israel?

Momento de la detención de Greta Thunberg

Vídeo: El momento de la detención de Greta Thunberg tras la intercepción de la Flotilla

marruecos protestas
MARRUECOS

Dos muertos en la quinta noche de protestas en Marruecos

Vista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York
EEUU

Dos heridos tras el choque entre dos aviones en una pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Embarcación de la Flotilla
GAZA

Israel intercepta barcos de la Flotilla rumbo a Gaza y lleva a sus miembros a puerto

Desde el Ministerio de Exteriores israelí confirmaron que varios barcos han sido interceptados "sin problemas" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron llega al Castillo de Christiansborg en Copenhague
Europa

Los líderes europeos resaltan la importancia de la financiación del muro antidrones y creen en una respuesta firme a la guerra híbrida que libra Rusia

La preocupación de los dirigentes europeos es evidente porque tienen claro que Rusia está librando una guerra híbrida dentro de Europa.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Valles, sobre la guerra híbrida de Rusia contra la Unión Europea: "Hay ejemplos de sobra para darle crédito"

Capitolio EEUU

¿Qué pasa tras el cierre del capitolio en EEUU por falta de acuerdo presupuestario?

Trump y Netanyahu

Hamás pide un calendario de retirada israelí y más tiempo tras revisar el plan de Trump para Gaza

Publicidad