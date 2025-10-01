Las críticas de Álvaro Nieto a la Flotilla de la Libertad: "Tremendamente irresponsable"

La Flotilla de la Libertad lleva semanas de travesía rumbo a Gaza y se encuentra en las últimas etapas de su itinerario previsto. En esta expedición humanitaria viaja la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Israel ha marcado una zona de exclusión en torno a la Franja de Gaza, incluidas aguas internacionales según el periodista Juan Fernández- Miranda. Ya han sido varios los ataques que ha denunciado la Flotilla desde que se aproximó a la cosa norte del continente africano. La pasada madrugada volvieron a saltar todas las alarmas de las embarcaciones que conforman esta expedición humanitaria ante la proximidad excesiva de navíos desconocidos. Además durante un tiempo perdieron todo contacto con el barco donde viaja la política española.

¿Una iniciativa irresponsable?

Debido a las incidencias que denuncian haber sufrido desde la Flotilla tanto Italia como Españahan enviado varios buques de sus correspondientes armadas para escoltar y dar cobertura a los barcos que la conforman en caso de una hipotética necesidad de rescate.

"Es una acción completamente propagandística"

El periodista Álvaro Nieto, director de 'The Objective', hacía un análisis crítico en Espejo Público. Tildaba de "tremendamente irresponsable" la iniciativa, con la que asegura que no se consigue ningún progreso o mejora sobre el terreno "por muchos barcos que vayan por el Mediterráneo".

La situación de alto riesgo y el peligro en el que se ponen los tripulantes, y en consecuencia a los militares a bordo del buque 'Furor' enviado por España, o los dos de bandera italiana.

"Hay otras maneras de hacerlo sin necesidad de poner en peligro la vida de nadie o la integridad física de nadie (...) Me parece muy irresponsable", sentenciaba.

¿Cuánto cuesta la Flotilla?

La 'Global Sumud Flotilla' ha recaudado tres millones de euros para tratare de cumplir su misión de entregar ayuda humanitaria directamente a la población civil de la Franja de Gaza. Una cantidad que subrayaba Álvaro Nieto por ser una suma nada despreciable: "¿Quién paga todo esto? (...) Conseguir tres millones no es tan fácil...".

Por último el periodista cuestionaba el perfil de los tripulantes de los barcos de la expedición: "Esta gente, un mes navegando. Supongo que no tienen trabajo, no se dedican a otra cosa más que a estar paseándose por el Mediterráneo".

Aseguraba que no duda de las buenas intenciones de la iniciativa, que asume riesgos para poner lo que ocurre en la Franja en el foco, sin embargo consideraba que hay formas más efectivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.