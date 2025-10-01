Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Flotilla Gaza

Las críticas de Álvaro Nieto a la Flotilla de la Libertad: "Tremendamente irresponsable"

Espejo Público ha abordado las convulsas últimas horas que ha vivido la Global Sumud Flotilla en su camino a Gaza. Los colaboradores también han debatido sobre lo acertado o no de este tipo de acciones y los peligros que implican. El periodista Álvaro Nieto hacía un análisis muy crítico.

Álvaro Nieto, Flotilla

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La Flotilla de la Libertad lleva semanas de travesía rumbo a Gaza y se encuentra en las últimas etapas de su itinerario previsto. En esta expedición humanitaria viaja la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Israel ha marcado una zona de exclusión en torno a la Franja de Gaza, incluidas aguas internacionales según el periodista Juan Fernández- Miranda. Ya han sido varios los ataques que ha denunciado la Flotilla desde que se aproximó a la cosa norte del continente africano. La pasada madrugada volvieron a saltar todas las alarmas de las embarcaciones que conforman esta expedición humanitaria ante la proximidad excesiva de navíos desconocidos. Además durante un tiempo perdieron todo contacto con el barco donde viaja la política española.

¿Una iniciativa irresponsable?

Debido a las incidencias que denuncian haber sufrido desde la Flotilla tanto Italia como Españahan enviado varios buques de sus correspondientes armadas para escoltar y dar cobertura a los barcos que la conforman en caso de una hipotética necesidad de rescate.

"Es una acción completamente propagandística"

Álvaro Nieto

El periodista Álvaro Nieto, director de 'The Objective', hacía un análisis crítico en Espejo Público. Tildaba de "tremendamente irresponsable" la iniciativa, con la que asegura que no se consigue ningún progreso o mejora sobre el terreno "por muchos barcos que vayan por el Mediterráneo".

La situación de alto riesgo y el peligro en el que se ponen los tripulantes, y en consecuencia a los militares a bordo del buque 'Furor' enviado por España, o los dos de bandera italiana.

"Hay otras maneras de hacerlo sin necesidad de poner en peligro la vida de nadie o la integridad física de nadie (...) Me parece muy irresponsable", sentenciaba.

¿Cuánto cuesta la Flotilla?

La 'Global Sumud Flotilla' ha recaudado tres millones de euros para tratare de cumplir su misión de entregar ayuda humanitaria directamente a la población civil de la Franja de Gaza. Una cantidad que subrayaba Álvaro Nieto por ser una suma nada despreciable: "¿Quién paga todo esto? (...) Conseguir tres millones no es tan fácil...".

Por último el periodista cuestionaba el perfil de los tripulantes de los barcos de la expedición: "Esta gente, un mes navegando. Supongo que no tienen trabajo, no se dedican a otra cosa más que a estar paseándose por el Mediterráneo".

Aseguraba que no duda de las buenas intenciones de la iniciativa, que asume riesgos para poner lo que ocurre en la Franja en el foco, sin embargo consideraba que hay formas más efectivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Conflicto vecinal en Galicia.

Laurinda, la gallega que se ha convertido en viral tras pelearse con una vecina: "Ahora pasan por mi lado mi lado y me llaman loca"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Álvaro Nieto, Flotilla

Las críticas de Álvaro Nieto a la Flotilla de la Libertad: "Tremendamente irresponsable"

Luis Zahera pone a prueba su memoria en la sección de Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Luis Zahera: "Yo veo con el hipotálamo"

Vicente Vallés en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Vicente Vallés estará en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero
Desternillante

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron
Impresionante

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

El equipo de ciencia ha mostrado la forma más rápida de conseguir hielo picado "para el mojito".

El recuerdo de Luis Zahera sobre la broma que presenció en un campamento: "Una barbaridad"
En El Hormiguero

La broma bestial que Luis Zahera presenció en un campamento: "Se arrancó pelos del culo..."

Pablo Motos no se ha resistido a preguntarle al invitado sobre la experiencia que presenció durante unos campamentos cuando era niño.

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"

Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"

Manu, concentración máxima para remontar en El Rosco: ¿aprovechará el fallo de Rosa?

Manu, concentración máxima para remontar en El Rosco: ¿aprovechará el fallo de Rosa?

Publicidad