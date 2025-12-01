Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 64

¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

Una cabeza de carnero cercenada y un mensaje estremecedor arruinan la noche de bodas de Hattuc y Halis: alguien quiere destruir a los Korhan.

¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

Publicidad

Lo que debía ser una noche de celebración se ha convertido en una auténtica pesadilla en la mansión Korhan. Seyran y Ferit, que estaban en su habitación comentando entre risas cómo estaría yendo la noche de bodas de Hattuc y Halis, jamás imaginaron lo que estaban a punto de presenciar.

Movidos por la curiosidad, los dos se han acercado al dormitorio de los recién casados para escuchar desde la puerta, pero lo que han oído ha sido un grito desgarrador de la tía Hattuc.

Seyran no ha dudado ni un segundo y ha corrido a entrar. Al abrir la puerta, se ha encontrado a Hattuc temblando, completamente en shock y con las manos manchadas de sangre. La joven la ha abrazado de inmediato, intentando calmarla mientras ella apenas podía pronunciar palabra.

Ferit, alarmado, ha entrado al dormitorio y lo ha visto todo: sobre la cama había una cabeza de carnero cercenada, colocada como un “regalo”, con restos de sangre por todas partes.

Halis, lleno de rabia, le ha dado la tarjeta a Ferit para que la leyera: “Felicidades por tu boda. Hemos ofrecido un sacrificio. Los siguientes serán tus hijos y tus nietos”.

Hattuc estaba aterrada. Halis, fuera de sí. Y Seyran y Ferit, incapaces de comprender quién podría haber hecho algo así. La noche que debía marcar el nuevo comienzo de la familia se ha convertido en un mensaje que apunta a que alguien muy peligroso quiere destruir a los Korhan.

¿Quién ha dejado este aviso? ¿Qué significa esta advertencia? La mansión Korhan ya no es un lugar seguro, y el enemigo parece más cerca que nunca.

Kazim

Kazim humilla a Ferit y le demuestra que Seyran ya no lo quiere: "Mi hija solo quiere ser feliz"

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

“Te convertiste en mi hijo”: la confesión que reconcilia a Hattuc y Kazim antes de la boda

“Te convertiste en mi hijo”: la confesión que reconcilia a Hattuc y Kazim antes de la boda

İfakat se quita la máscara: admite que ya no puede controlar nada y advierte a Suna del futuro de la mansión

İfakat se quita la máscara: admite que ya no puede controlar nada y advierte a Suna del futuro de la mansión

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”
Capítulo 64

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?
Capítulo 64

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra
Capítulo 64

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Suna intenta disimular, pero sus palabras la delatan. Al ver a Abidin con Aysel, los recuerdos la desbordan y los celos vuelven a aparecer.

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad
¡No pierdas detalle!

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Cloe ha llegado pisando fuerte a Perfumerías de la Reina. Y es que la francesa lo ha puesto todo patas arriba.

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Publicidad