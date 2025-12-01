¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

Lo que debía ser una noche de celebración se ha convertido en una auténtica pesadilla en la mansión Korhan. Seyran y Ferit, que estaban en su habitación comentando entre risas cómo estaría yendo la noche de bodas de Hattuc y Halis, jamás imaginaron lo que estaban a punto de presenciar.

Movidos por la curiosidad, los dos se han acercado al dormitorio de los recién casados para escuchar desde la puerta, pero lo que han oído ha sido un grito desgarrador de la tía Hattuc.

Seyran no ha dudado ni un segundo y ha corrido a entrar. Al abrir la puerta, se ha encontrado a Hattuc temblando, completamente en shock y con las manos manchadas de sangre. La joven la ha abrazado de inmediato, intentando calmarla mientras ella apenas podía pronunciar palabra.

Ferit, alarmado, ha entrado al dormitorio y lo ha visto todo: sobre la cama había una cabeza de carnero cercenada, colocada como un “regalo”, con restos de sangre por todas partes.

Halis, lleno de rabia, le ha dado la tarjeta a Ferit para que la leyera: “Felicidades por tu boda. Hemos ofrecido un sacrificio. Los siguientes serán tus hijos y tus nietos”.

Hattuc estaba aterrada. Halis, fuera de sí. Y Seyran y Ferit, incapaces de comprender quién podría haber hecho algo así. La noche que debía marcar el nuevo comienzo de la familia se ha convertido en un mensaje que apunta a que alguien muy peligroso quiere destruir a los Korhan.

¿Quién ha dejado este aviso? ¿Qué significa esta advertencia? La mansión Korhan ya no es un lugar seguro, y el enemigo parece más cerca que nunca.