Última hora de la Flotilla en directo: Israel intercepta 13 barcos, entre ellos, el 'Sirius' donde viaja Ada Colau

Israel intercepta a varios barcos que iban a la Franja de Gaza a entregar ayuda humanitaria. Desde la Global Sumud Flotilla denuncias que estas "interceptaciones" son "ilegales" porque viola el "derecho a navegar por aguas que no están bajo soberanía israelí". La flotilla alerta de que se trata de un "ataque ilegal contra humanitarios desarmados".

En total, son 13 embarcaciones interceptadas con unas 200 personas a bordo, entre ellos, 30 españoles, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y 10 de Francia. De momento, otra treintena de ellas sigue navegando a 46 millas náuticas de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del enclave y "a pesar de las incesantes agresiones de la Marina de la ocupación israelí".

"Las fuerzas navales israelíes han interceptado y abordado ilegalmente el buque 'Aurora' (...) junto con otros barcos en aguas internacionales" y confirma el corte de las transmisiones y de las comunicaciones. También denuncia el uso de "cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones".

Los barcos interceptados por Israel son: 'Adara', 'Alma', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' y 'Sirius', este último en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmar", afirma la organización que pide su seguridad y liberación "inmediata".

"Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", ha advertido el Ejército de Israel. El Ministerio de Exteriores israelí defiende en la red social 'X' que la detención de varias embarcaciones se ha realizado "de forma segura". Greta Thunberg, uno de los rostros más conocidos a bordo de la Flotilla, ha sido una de las personas retenidas. "Sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha afirmado.

Colau grabó un vídeo antes de que el 'Sirius', el barco en el que viajaba a la Franja de Gaza, fuera interceptado por las fuerzas israelíes. "Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el 'Sirius', barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados", ha dicho la exalcaldesa de Barcelona.

Al menos 30 barcos de la Flotilla han logrado seguir su travesía hacia Gaza sin ser interceptados. "Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario", reafirmó la Flotilla en una de sus publicaciones.

Reacciones internacionales

Los gobiernos tienen la mirada puesta en el avance de la Flotilla. El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó de "secuestro" la detención de dos colombianas que viajaban a bordo de uno de los buques retenidos. Para el gobierno boliviano las interceptaciones suponen una "violencia inaceptable" de Israel. Venezuela, por su parte, calificó la retención de las embarcaciones en aguas internacionales como un "acto de piratería".

Los Gobiernos de España y Francia también se pronunciaron para pedir a Israel que garantice la seguridad de los integrantes de la misión humanitaria.

Protestas globales

La intercepción israelí de los barcos de la Flotilla ha desatado reacciones civiles y se han convocado protestas en varias ciudades del mundo. Miles de personas se manifestaron en Roma y varios sindicatos del país han convocado una huelga general para el viernes en contra de la "agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos".

También hubo protestas en Grecia, Suiza, Turquía, Argentina, Alemania... Y en España. En Barcelona, un centenar de personas se ha manifestado frente al consulado de Israel para exigir la liberación de todos los tripulantes de la flotilla.

Los Mossos han realizado cargas cuando los manifestantes intentaban avanzar hacia el consulado. Para hoy hay convocada otra.

