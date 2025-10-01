Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Flotilla

Sigue en directo el avance de la flotilla en Gaza: la misión humanitaria entra en "zona de riesgo"

La flotilla humanitaria alerta de maniobras intimidatorias y mantiene la "alerta máxima" tras ingresar en la zona de riesgo a 150 millas de Gaza.

Ángel Granero
Publicado:

La Global Sumud Flotilla ha denunciado un nuevo episodio de hostigamiento por parte de buques israelíes durante su travesía hacia Gaza. La organización informó esta madrugada que varias embarcaciones militares se acercaron de forma agresiva a sus barcos, obligando a uno de los capitanes a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión.

Según el comunicado, las comunicaciones a bordo fueron interrumpidas de manera remota mientras un buque de guerra rodeaba al 'Alma', repitiendo después la maniobra contra el 'Sirius'. La flotilla ha calificado estas acciones como "operación intimidatoria" y ha advertido que ponen en riesgo la seguridad de sus tripulantes y pasajeros, procedentes de más de 40 países.

Horas antes, la flotilla ya había declarado la "alerta máxima" tras detectar drones y barcos no identificados en las inmediaciones. "Hemos entrado en la zona de alto riesgo, donde flotillas anteriores fueron atacadas", señalaron a través de Telegram.

El Gobierno español, que mantiene desplegado un buque de acción marítima en apoyo, ha confirmado que se encuentra en radio operativo para posibles rescates, aunque ha advertido que no entrará en la zona de exclusión militar israelí.

