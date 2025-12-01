Antena 3 LogoAntena3
Estreno en enero

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre, el programa capitaneado por Roberto Leal y Mercedes Guillén

El presentador y su madre pondrán todo de su parte para superar este reality de viajes que se estrenará en enero en Antena 3.

Nos vamos de madre

Roberto Leal y Mercedes Guillén se embarcarán en la aventura más impredecible y divertida de sus vidas: ‘Nos vamos de madre’. El nuevo programa que llegará en enero a Antena 3 y que se verá primero en atresplayer no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo.

Un formato impredecible y divertido en el que Roberto empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales. Desde lanzarse en tirolina, a cenar en un restaurante colgante o hacer surf, cualquier ocasión se convertirá en la oportunidad perfecta que Mercede salga de su zona de confort y nos demuestre que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

A lo largo de cuatro entregas de cincuenta minutos, ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, ofreciéndonos una ventana a escenarios increíbles. Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, recordándonos que no hay nada más especial y universal como el vínculo entre una madre y su hijo.

‘Nos vamos de madre’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Blondloyal.

