Esta noche, Guillermo Francella y Javier Veiga visitan El Hormiguero

Arrancamos el mes de diciembre en El Hormiguero con una visita muy especial: Guillermo Francella y Javier Veiga llegan para hablar de su nueva película, Playa de Lobos, que se estrena en cines el próximo 5 de diciembre. La cinta, dirigida por Veiga, narra cómo un encuentro en una playa entre dos desconocidos con nada en común se convierte en una situación de creciente tensión, con momentos sorprendentes y cargados de emoción.

Durante su paso por el programa, los actores compartirán detalles del rodaje, anécdotas de sus personajes y cómo han vivido la creación de esta historia tan intensa. Con su experiencia y carisma, Francella y Veiga prometen una entrevista cercana, divertida y muy entretenida para los espectadores.

Sobre ellos:

Guillermo Francella y Javier Veiga son dos referentes del cine con trayectorias muy distintas pero igual de destacadas. Francella, actor argentino de enorme reconocimiento, ha brillado tanto en comedia como en drama a lo largo de décadas de carrera, convirtiéndose en un icono del entretenimiento. Veiga, por su parte, combina la dirección y la interpretación con gran talento, destacando por su capacidad para crear historias que mezclan tensión y emoción. Juntos, forman un equipo creativo que promete ofrecer una película intensa y cautivadora con Playa de Lobos.