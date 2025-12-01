Tribunales
Pilar Rodríguez Losantos: "Pedro Sánchez avisó a los delincuentes Koldo y Ábalos de que les estaban investigando para que les diera tiempo a borrar pruebas"
La periodista Pilar Rodríguez Losantos pone sobre la mesa que "el presidente del Gobierno provocó de una manera expresa que un delincuente destruyera pruebas". "Sánchez le cuenta a Ábalos que Koldo está siendo investigado para que tanto Ábalos como Koldo puedan destruir lo que tienen a su alrededor", mantiene.
El exministro ya en prisión José Luis Ábalos asegura que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez le habría advertido, estando en Moncloa, de que la UCO ya estaba investigando a Koldo. Según afirma Susanna Griso, en el audio número 8 del informe de la UCO del mes de julio así queda patente. "Se ve cómo Sánchez habría advertido a Koldo y Ábalos de que estaba produciéndose esta investigación", destaca la periodista.
La colaboradora de Espejo Público Pilar Rodríguez Losantos destaca que "esto es lo que contó Ábalos la semana pasada y esto podría haber provocado que el presidente del Gobierno provocara de una manera expresa que un delincuente destruyera pruebas". "Sánchez le cuenta a Ábalos que Koldo está siendo investigado para que tanto Ábalos como Koldo puedan destruir lo que tienen a su alrededor antes de que la Guardia Civil pueda ir".
"Koldo dejó a propósito las pruebas en su casa de Benidorm para que las recogiera la Guardia Civil"
Koldo cuenta que cuando la Guardia Civil va a su casa de Benidorm él ya sabía que iban a entrar en su domicilio por lo que todas las pruebas que estaban allí él las dejó a propósito para que la Guardia Civil las recogiera.
"El presidente del Gobierno avisó a los delincuentes que presuntamente pueden tener pruebas contra él de que les estaban investigando para que les diera tiempo a borrar esas pruebas", matiza Losantos.
En uno de los audios de la UCO Santos Cerdán reconoce el chivatazo y Koldo afirma que le han hecho llegar un recado al presidente del Gobierno, el mismo recado habría sido enviado a los directores de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando.
