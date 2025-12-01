Pilar Rodríguez Losantos: "Pedro Sánchez avisó a los delincuentes Koldo y Ábalos de que les estaban investigando para que les diera tiempo a borrar pruebas"

El exministro ya en prisión José Luis Ábalos asegura que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez le habría advertido, estando en Moncloa, de que la UCO ya estaba investigando a Koldo. Según afirma Susanna Griso, en el audio número 8 del informe de la UCO del mes de julio así queda patente. "Se ve cómo Sánchez habría advertido a Koldo y Ábalos de que estaba produciéndose esta investigación", destaca la periodista.

La colaboradora de Espejo Público Pilar Rodríguez Losantos destaca que "esto es lo que contó Ábalos la semana pasada y esto podría haber provocado que el presidente del Gobierno provocara de una manera expresa que un delincuente destruyera pruebas". "Sánchez le cuenta a Ábalos que Koldo está siendo investigado para que tanto Ábalos como Koldo puedan destruir lo que tienen a su alrededor antes de que la Guardia Civil pueda ir".

"Koldo dejó a propósito las pruebas en su casa de Benidorm para que las recogiera la Guardia Civil"

Koldo cuenta que cuando la Guardia Civil va a su casa de Benidorm él ya sabía que iban a entrar en su domicilio por lo que todas las pruebas que estaban allí él las dejó a propósito para que la Guardia Civil las recogiera.

"El presidente del Gobierno avisó a los delincuentes que presuntamente pueden tener pruebas contra él de que les estaban investigando para que les diera tiempo a borrar esas pruebas", matiza Losantos.

En uno de los audios de la UCO Santos Cerdán reconoce el chivatazo y Koldo afirma que le han hecho llegar un recado al presidente del Gobierno, el mismo recado habría sido enviado a los directores de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando.

