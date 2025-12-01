El veterinario Juan José Badiola, sobre el brote de peste porcina: "Es el peor brote en 30 años"

La peste porcina africana ha reaparecido en Cataluña, donde se han detectado casos en jabalíes en la zona de Barcelona durante noviembre de 2025. Por ello, se ha establecido una amplia zona de vigilancia y se han reforzado los controles en explotaciones porcinas catalanas. Aunque la enfermedad no afecta a los humanos, sí supone un riesgo para el sector porcino de la región. Las autoridades han aplicado restricciones de movimiento y medidas de bioseguridad para evitar que el virus llegue a las granjas.

El veterinario Juan José Badiola, catedrático en la Universidad de Zaragoza, ha explicado más a fondo la situación durante una entrevista realizada por Manu Sánchez en el informativo matinal de Antena 3 Noticias. Badiola ha dado las claves sobre cómo funciona la enfermedad, cómo podrían evolucionar los casos y si es posible que se produzcan contagios.

El peor brote en 30 años

La peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa que afecta tanto a cerdos domésticos como a jabalíes silvestres. Su principal peligro radica en la elevada mortalidad que provoca: si el virus logra entrar en una explotación porcina, puede causar la muerte de todos los animales, aseguraba Badiola. Por esta razón, las autoridades han tomado medidas inmediatas para contener la propagación, incluyendo la delimitación de zonas de restricción, la prohibición de acceso a determinadas áreas naturales y la suspensión temporal de actividades al aire libre en los municipios afectados. Estas medidas buscan minimizar el contacto entre jabalíes infectados y animales domésticos, reduciendo así el riesgo de dispersión del virus.

El experto continuaba explicando que es "un virus muy letal" y que la principal preocupación actualmente es que no existe una vacuna eficaz. Además, Badiola destaca que la bioseguridad en las granjas es la herramienta más eficaz para proteger a los animales. Por ello, recomienda reforzar todas las medidas de control de acceso, higiene y manejo de animales, así como mantener un seguimiento constante de los movimientos de fauna silvestre y doméstica en las zonas de riesgo.

Posible plaga a nivel nacional

El brote detectado en Collserola se concentra principalmente en jabalíes silvestres, lo que aumenta la dificultad del control, ya que estos animales pueden moverse libremente y entrar en contacto con cerdos domésticos en zonas rurales cercanas. La colaboración entre administraciones locales, regionales y nacionales es clave para implementar acciones coordinadas que incluyan vigilancia epidemiológica, control de poblaciones de jabalíes y eliminación rápida de cadáveres infectados, evitando así la diseminación del virus.

Badiola ha subrayado la importancia de la concienciación ciudadana y del sector rural. La población debe colaborar evitando manipular animales silvestres, no abandonar restos de comida en el campo y reportar la presencia de animales muertos o enfermos. Solo con una acción conjunta entre autoridades, ganaderos y ciudadanos será posible contener el brote y minimizar los riesgos sanitarios y económicos asociados a esta enfermedad.

No es contagiosa para el ser humano

El veterinario finalizó la entrevista con un mensaje tranquilizador: "No es en absoluto contagiosa para los humanos". Por ello, se debe mantener la precaución en el medio rural, pero no hay motivo de alarma en relación con el consumo de productos cárnicos provenientes del cerdo.

La alerta por la peste porcina africana en Barcelona podrá controlarse mediante la combinación de vigilancia estricta, bioseguridad reforzada y cooperación entre todos los actores implicados, protegiendo así a la ganadería española de un virus que sigue siendo altamente letal para los animales.

