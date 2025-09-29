Ada Colau, desde la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza: "Claro que tenemos miedo, yo tengo dos hijos y quiero volver a mi casa"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau está embarcada en la flotilla humanitaria que sigue su rumbo a Gaza después de varios días parados en Creta donde han sufrido varios ataques.

Salieron de Creta hace dos noche y han salido hacia el sur y en diagonal hacia Gaza. Cuenta la activista que esta noche han sufrido un incidente mecánico que "no se podía reparar en plena mar". Se han tenido que parar unas horas toda la flotilla y reagruparse y pedir ayudar. Les ha asistido una fragata de rescate que estaba cerca y ahora están retomando el camino. Esperan llegar a Gaza en 2 ó 3 días.

Cuenta que han sufrido 3 noches con "ataques muy serios de drones" que aparecen de repente y se ponen sobre los barcos. Les pasó en aguas de Creta. "Abren una cápsula que tienen debajo del dron y dejan caer artefactos explosivos", explica.

"Con esta misión queremos abrir el corredor humanitario"

Desde que salieron de Creta no han vuelto a tener ataques con drones. Primero les acompañó una fragata de Grecia y ahora les esta acompañando una fragata de Turquía y de Italia y se espera la llegada de una fragata española.

Se encuentran a la espera de que llegue la fragata Furor que envía el Gobierno español. Es cuestión de horas que llegue. "Nos han dicho que se van a quedar a una distancia y solo en el caso de emergencia intervendrían. Esta misión humanitaria cumple con la legalidad internacional, Israel lo incumple con el genocidio y el bloqueo de Gaza. La misión quiere abrir el corredor humanitario".

"Miles de niños están en riesgo de morir porque Israel tiene cerradas todas las fronteras"

Celebra que el Gobierno se preocupe por su bienestar pero quiere que las fragatas se velen por el corredor humanitario. "Miles de niños están en riesgo de morir porque Israel tiene cerradas todas las fronteras. Si hay algo al otro lado de la frontera Israel no lo permite pasar y cuando deja pasar algo de ayuda humanitaria "lo usa para disparar a los civiles que hambrientos van a esa ayuda humanitaria, es el colmo de la crueldad".

Piden que se preserve la misión humanitaria que representa esta flotilla. "Es un esfuerzo increíble de la sociedad civil sin tener dinero ni recursos", mantiene. Piden a los Gobiernos que cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas, con la legalidad internacional y entre todos se abra este corredor humanitario.

"Israel ha hecho todo tipo de amenazas e intentos de criminalización absurdos. Hace tiempo que a cualquiera que le lleva la contraria le llama terrorista, incluso al Gobierno de España. El riesgo de permitir que continúen con este genocidio con impunidad es más grande. Claro que tenemos miedo porque somos humanos, yo tengo dos hijos quiero volver a mi casa y llevamos un mes en el mar en condiciones difíciles, pero lo que está pasando en Gaza es lo más horrible que ha visto nuestra generación".

