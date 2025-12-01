Cuca Gamarra, sobre la manifestación del PP: "Invito al PSOE a convocar una movilización en 48 horas para ver quién acude"

Este domingo tenía lugar una manifestación multitudinaria convocada por el Partido Popular en el Templo de Debod bajo el lema: 'Efectivamente:¿Mafia o democracia?', y que logró reunir a más de 40.000 personas según la Delegación del Gobierno, y a 80.000 personas según datos del Partido Popular.

Una movilización convocada por Alberto Núñez Feijóo para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez, y exigir la convocatoria de elecciones generales, tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo. Un evento que ha recibido varias críticas, y hay quienes dicen que "el Partido Popular cada vez coge plazas más pequeñas" para hacer manifestaciones. Unas acusaciones que han sido desmentidas en Espejo Público por Cuca Gamarra, la Vicesecretaria de Regeneración Constitucional, quien ha invitado al PSOE a "convocar una movilización" en 48 horas, para ver quién acude en "apoyo al Sanchismo".

"Es una muestra de que los españoles tenemos hambre de elecciones"

"Creo que lo que ocurrió ayer es una muestra del hartazgo de la sociedad española, que en apenas 48 horas, 80.000 personas se movilizaron para decir "¡Basta ya!". Creo que es una muestra de que los españoles tenemos hambre de elecciones", ha subrayado Cuca Gamarra en una entrevista con Susanna Griso.

La Vicesecretaria de Regeneración Constitucional ha aprovechado los micrófonos de Antena 3 para criticar al Partido Socialista de "no poder pisar la calle", ya que cree que todas las declaraciones las hacen o "desde Twitter" o "desde lugares cerrados, posiblemente porque no hay nadie. El PSOE ya no puede pisar la calle porque solo pisa los juzgados y se sienta en los banquillos", ha subrayado.

Además de la manifestación del Partido Popular en el Templo de Debod, a pocos metros de allí, en la sede del PSOE en la calle Ferraz, tenía lugar otra movilización convocada por Revuelta, un grupo juvenil próximo a VOX, que se manifestaba contra el Gobierno de Pedro Sánchez y que se saldaba con un detenido. Sobre esta movilización ha sido preguntada Cuca Gamarra, quien ha contestado: "Ayer era un día para poder estar todos los españoles, independientemente de las siglas, para decir que queremos un gobierno decente y que queremos cambio. Lo que ocurrió con VOX no sólo se vio en Ferraz, sino también en redes sociales, donde se dedicaron a criticar al PP en lugar de denunciar lo que ocurre con el PSOE".

"8 de esos 10 años significa que el sanchismo ha estado frente al Gobierno"

Según La Razón,un 52% de los encuestados creen que España ahora es menos democrática que hace 10 años, un dato que ha sido comentado por la política en Espejo Público, quien ha reconocido que: "8 de esos 10 años significan que ha estado el sanchismo al frente del Gobierno, entonces es lógico que los españoles tengan esa preocupación, porque España no es el sanchismo".

A la pregunta de Susanna Griso sobre la noticia de que VOX se ha lanzado a la caza del voto obrero, Cuca Gamarra ha admitido que no teme ese avance de VOX, ya que el Partido Popular, encuesta tras encuesta, lo que demuestras es que "se consolida su subida y hoy es la primera fuerza política en España", y cree que si hoy hubiera elecciones, "ganaría el Partido Popular".

