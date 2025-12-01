Antena 3 LogoAntena3
Los grandes momentos de la primera semifinal de La Voz: de un dueto improvisado al lapsus de Eva González

La primera Semifinal de La Voz nos dejó momento muy especiales y algunos hasta se hicieron virales. ¡Vota por tu favorito en nuestro ranking!

Semifinal de La Voz 2025, en directo: vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra

Celia Gil
La primera semifinal de La Voz ha dejado una noche repleta de emoción, humor, instantes improvisados y momentos que ya son historia del programa. Una noche en la que hemos conocido a los ocho semifinalistas de La Voz2025 gracias al voto de los espectadores y a la decisión del coach.

Además, la gala nos dejó momentos muy especiales y virales... ¡Vota por tu favorito en el este ranking!

Ranking primera semifinal de La Voz

  1. 1

    Pablo Motos “se cuela” en La Voz: Eva González confunde a Pablo López y provoca las risas

    Cuando Eva González se acercó a Pablo López para hablar de su equipo, la presentadora lo llamó por error “Pablo Motos”. El lapsus desató una ola de risas en el plató... ¡Menudo momentazo!

  2. 2

    Pablo López cumple el sueño de Ferran antes de su despedida en La Voz

    Uno de los grandes momentos de la noche fue totalmente inesperado: Sebastián Yatra pidió a Pablo López que cumpliera el sueño de Ferran... ¡y así lo hizo! Juntos cantaron juntos este precioso tema

  3. 3

    Malú y Yatra bromean sobre su relación: ¡Les han puesto de pareja en redes sociales!

    Ambos protagonizaron un divertido intercambio sobre su “relación”, rematado por Malú con un irónico “Tenemos que aclarar los rumores”.

  4. 4

    Pablo López se emociona al recordar a su abuela: “Soñaba que nunca se acabara”

    El coach ha vivido un momento muy especial en La Voz recordando una parte muy importante de su infancia.

  5. 5

    "Yo de pequeño no quería ser cantante": ¡La confesión de Yatra en La Voz!

    El coach ha contado sus sueños cuando era pequeño y sus primeros pasos en la música.

