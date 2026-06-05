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Cortes de tráfico por la visita del Papa León XIV: cómo acceder al centro de Madrid los días 6, 7, 8 y 9 de junio

Consulta las restricciones de movilidad que habrá estos días en Madrid por la visita del Papa León XIV.

Vista general durante el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles

Vista general durante el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en CibelesEuropa Press

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La visita del Papa León XIV espera congregar en la capital de España a unas dos millones de personas durante este fin de semana. Hasta el momento, más de 600.000 personas se han inscrito para participado en los actos multitudinarios, aunque los organizadores esperan que asistan muchas más.

El centro de Madrid se prepara para varios días de intensos eventos institucionales y religiosos que irán acompañados de importantes restricciones de movilidad, especialmente en el paseo de la Castellana y los alrededores de Cibeles, Recoletos y el Prado.

Sábado 6

Es el primer día y será una de las jornadas con mayores afecciones. El día comenzará con la llegada del Papa y sus primeros actos, donde se esperan cortes de tráfico y fuertes restricciones durante toda la tarde y la noche.

El impacto principal se notará en la zona del estadio Bernabéu y la plaza de Lima, en vías clave como el paseo de la Castellana, Concha Espina, General Perón, Padre Damián y Rafael Salgado verán limitada o directamente interrumpida la circulación.

Además, también se prevén importantes complicaciones en accesos como la plaza de Castilla, el nudo norte, las entradas desde la A-1 y la M-30 norte, lo que provocará retenciones generalizadas en toda esta zona de la ciudad.

Domingo 7

Será el día más complicado para moverse por el centro de Madrid. La celebración de la misa multitudinaria en la plaza de Cibeles implicará el cierre prácticamente total al tráfico durante gran parte de la mañana.

Otras zonas como el paseo de Recoletos, el paseo del Prado y la calle Alcalá permanecerán cortadas.

A estas restricciones se suman otras como la plaza de la Independencia, Neptuno, Colón, Serrano, Banco de España, el Retiro, el entorno de Sol y barrios como Justicia y Chueca.

Durante varias horas será muy difícil atravesar el centro en vehículo privado, ya que habrá desvíos continuos y tráfico muy denso en las zonas colindantes.

Lunes 7

Aunque las restricciones disminuirán en comparación con los días anteriores, seguirán produciéndose afecciones en varios puntos de la capital.

Por un lado, el entorno del Bernabéu volverá a tener cortes en vías como el paseo de la Castellana, plaza de Lima, Concha Espina, General Perón y Padre Damián.

Por otro, la zona del Palacio Real y la catedral de la Almudena también se verá afectada, con restricciones en calles como Bailén, Mayor, la plaza de Oriente y la cuesta de San Vicente.

En este caso, los cortes serán más puntuales y ligados a los movimientos del dispositivo de seguridad, aunque igualmente podrán provocar complicaciones en la circulación en el centro y el oeste de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid prevé que las mayores complicaciones llegarán precisamente entre el 5 y el 7 de junio, aunque las restricciones podrían mantenerse hasta el día 9 por las labores de desmontaje.

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