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Iván Redondo defiende al jefe de gabinete de Sánchez: "Me parece un delirium tremens que le puedan imputar"

El que fuera jefe de gabinete del presidente del Gobierno considera que Diego Rubio actuó correctamente al atender las llamadas del presidente de Ceuta y derivarlas posteriormente a los ministros competentes.

Iván Redondo defiende al jefe de gabinete de Sánchez: "Me parece un delirium tremens que le puedan imputar"

Iván Redondo defiende al jefe de gabinete de Sánchez: "Me parece un delirium tremens que le puedan imputar"

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Alejandro Hergon
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Iván Redondo ha analizado en La Mesa las llamadas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, y las críticas surgidas en torno a cómo se gestionaron esas comunicaciones.

Redondo considera que Rubio actuó como corresponde a su cargo al atender a Vivas y posteriormente derivar sus peticiones a los ministros competentes. "Diego tiene que atender a las personas que le llaman. Eso en primer lugar", ha señalado.

"No tiene ninguna competencia"

El exjefe de gabinete del presidente del Gobierno ha insistido en que Rubio no tiene competencias sobre las cuestiones que planteaba Vivas y que estas corresponden a los ministros.

"Diego no es la persona que tiene ninguna competencia", ha afirmado Redondo, que ha defendido que el jefe de gabinete debe ejercer como una figura de enlace y trasladar las cuestiones a quienes tienen capacidad para actuar.

En este sentido, ha señalado al ministro del Interior en lo relativo a la frontera y al ministro de Asuntos Exteriores en otras cuestiones relacionadas con la situación de Ceuta.

Redondo rechaza que pueda ser investigado

Durante la conversación, Redondo también ha reaccionado a la posibilidad de que el actual jefe de gabinete pueda ser llamado a declarar o incluso terminar imputado. "Me parece un delirio, un delirium tremens", ha respondido.

Redondo ha insistido en que atribuir a Rubio una responsabilidad derivada de unas competencias que no tiene sería, a su juicio, erróneo. "Entiendo la industria de la actualidad, pero es un delirium tremens completo que se le pueda plantear algún tipo de competencia que no tiene Diego", ha reiterado.

La diferencia entre Vivas político y Vivas ante la Justicia

Redondo también ha puesto el foco en las declaraciones de Vivas sobre las conversaciones mantenidas con Rubio. Según ha explicado, el presidente de Ceuta habría utilizado anteriormente la expresión "se estaba poniendo pesado", pero Redondo destaca que esa formulación no la habría empleado en sede judicial.

"Hay que distinguir, yo creo, el momento de Vivas político y el momento Vivas, que es el habitual, como una persona que creo que tiene sentido de Estado", ha concluido.

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