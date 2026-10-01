DECLARACIÓN
Nuria, propietaria de dos pisos: "No quiero hacerme millonaria, porque con un piso no te haces millonaria"
La propietaria explicó en La Mesa cómo gestiona el alquiler de su antigua vivienda para poder pagar la hipoteca de la nueva, y reconoció que el clima actual le hace dudar de seguir alquilando.
Publicidad
Nuria compró su primer piso junto a su marido en 2002. Desde el principio, ambos tuvieron claro que querían terminar de pagar la hipoteca lo antes posible. Tras conseguirlo, y después de unos años ahorrando, decidieron dar un nuevo paso: comprar otra vivienda sin vender la primera y poner esta última en alquiler.
"El objetivo era ese, acabar de pagar un piso y poder optar a otro sin vender el nuestro", explica Nuria en La Mesa. Para conseguirlo, asegura que tuvieron que hacer un esfuerzo importante y renunciar a parte de sus gastos y vacaciones para poder ahorrar la entrada de la segunda vivienda.
Utilizar el alquiler para pagar la segunda hipoteca
La estrategia de Nuria y su marido pasó por mantener la primera vivienda, ya pagada, y utilizar los ingresos del alquiler para ayudar a afrontar la hipoteca de la segunda.
"Sobre el segundo piso tenemos una hipoteca. Lógicamente, ese alquiler que cobramos nos ayuda a ahorrar y poder quitarnos la otra hipoteca", explica.
Nuria insiste en que su objetivo no es hacerse rica con estas viviendas, sino contar con una pequeña inversión de cara al futuro. "Yo no quiero hacerme millonaria porque con un piso no te haces millonario", señala.
Un seguro de impago para proteger el alquiler
La primera vivienda la alquilaron en 2018. Nuria reconoce que actualmente todo lo relacionado con el alquiler le genera más dudas, aunque hasta ahora asegura haber tenido una buena experiencia con sus inquilinos.
Para protegerse frente a posibles impagos, contrató un seguro. "A mí ese seguro me da una tranquilidad", explica. Según cuenta, la pareja que vive actualmente en su piso paga con normalidad y no han tenido problemas.
Además, Nuria explica que el seguro no solo cubre el posible impago, sino que también realiza un filtro previo de los inquilinos: "El seguro de impago me hace el filtro del inquilino".
A pesar de su experiencia positiva, reconoce que la situación actual le hace replantearse esta forma de inversión: "Todo esto que está pasando me frena un poco o me hace dudar de esto del alquiler".
Publicidad