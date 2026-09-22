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Vivas contundente con el Gobierno de España tras las amenazas de Marruecos: "Si naufraga Ceuta, naufraga España y Europa"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hablado en Espejo Público para analizar las palabras de un marroquí que amenaza al Rey Felipe VI, "derramaremos hasta la última gota de sangre si Felipe pisa Ceuta".

VIVAS ESPEJO

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Manuel Pinardo
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"Siempre hemos dicho que Marruecos estaba detrás de lo ocurrido, era una vulneración de la integridad territorial de España con fines políticos", esta ha sido la respuesta de Vivas al informe elaborado por Chema Gil Garre en el que presenta seis principales conclusiones destacando que el Gobierno lo sabía y la incorporación de un tratado bilateral de España con Marruecos.

El presidente también se ha dirigido al Gobierno y ha calificado su comportamiento de "inaceptable e incomprensible, ponen en evidencia el diagnóstico de la situación" y avisa que hay que actuar de manera inmediata para que Ceuta vuelva a la normalidad.

Las amenazas al Rey Felipe VI

A las palabras del ex político marroquí que ha anunciado que si Felipe VI pisa Ceuta, "va a derramarse hasta la última gota de sangre", Vivas se ha pronunciado: "Este hombre está tratando de aprovecharse de las circunstancias par adquirir cierta relevancia y autoridad".

También ha tenido palabras para aclarar que son "planteamientos sin autoridad, Ceuta y Melilla son España" y lo que de verdad le importa al presidente es tener el "respaldo del resto de España y la Unión Europea".

Weber y su reunión con Vivas

Manfred Weber, presidente del partido popular se ha reunido con Vivas para mostrarle su apoyo a la vez que Feijóo visitó Ceuta este lunes por cuarta vez desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.

"Quiero poner de manifiesto que Feijóo es la cuarta vez que viene y desde el primer día puso de manifiesto el carácter europeo con Ceuta y Melilla". Los tres han mantenido una reunión de trabajo en la primera visita de la delegación del PPE a Ceuta, unos días después del reconocimiento por parte del Parlamento Europeo de la invasión en la ciudad autónoma, que también exigió a Marruecos respetar la soberanía española.

El presidente ha finalizado recalcando que el Gobierno tiene un comportamiento incomprensible con Ceuta: "Antes, durante y después de la manifestación, mostrando su incapacidad para proteger nuestra integridad territorial", porque recuerda, "si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa".

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