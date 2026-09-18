Afra Blanco contundente con la gestión de Vivas: "¿Está acertando en su actuación con los menores? Yo creo que no"

La crisis de los menores migrantes en Ceuta continúa generando una división política y mediática sobre el reparto de competencias entre administraciones y las resoluciones comunitarias. En uno de los debates , la sindicalista Afra Blanco ha cuestionado de lleno las decisiones adoptadas por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, advirtiendo del drama humanitario existente y de la descarga de responsabilidades por parte del Ejecutivo central: ¿Está acertando Vivas en su actuación con los menores? Yo creo que no.

Afra ha señalado la gravedad del escenario y ha defendido que los jóvenes deberían ser derivados a otras comunidades autónomas para descongestionar la infraestructura local mientras se gestionan los expedientes correspondientes: "Los menores tenían que venir a la península mientras se realiza esa reagrupación, y porque lo cree la fiscal general, la de Andalucía y la de menores".

"¿Te has leído la resolución?"

La propuesta de trasladar a los menores a la península, ha provocado un rifirrafe con el periodista Javier Caraballo, centrado en la resolución de Europa aprobada este jueves.

"Ceuta no quiere que Ceuta sea una puerta de entrada", a lo que la sindicalista ha respondido a Caraballo: "¿Te has leído la resolución? Europa no ha dicho eso". Caraballo ha argumentando que el objetivo prioritario debe ser siempre el regreso con los progenitores: No hay ni un solo tratado de acogida de menores que no diga que el principal objetivo es la reintegración familiar, que el interés del menor siempre lo primero será estar con su familia".

El debate también ha contado con la intervención de Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, quien ha valorado el pronunciamiento del Parlamento Europeo y los llamamientos para eliminar restricciones del espacio Schengen, aunque afeando la tardanza comunitaria: "Me parece bien lo que han hecho. A Meloni habría que decirle que quiten las restricciones de Schengen. Ha hecho muy bien el Parlamento en dividir entre la agresión proveniente de Marruecos; esto que dice el Parlamento está muy bien, pero llega tarde, tuvo que suceder en agosto. Nadie aporta soluciones, ¿Qué apoyo da a España la UE ahora mismo?", ha finalizado.

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