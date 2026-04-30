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La ruleta de la suerte alcanza 6 años consecutivos de liderazgo

Ya son 72 los meses consecutivos de liderazgo de La ruleta de la suerte en Antena 3. El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure continúa celebrando éxitos tras su 20 aniversario.

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El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure continúa celebrando éxitos.

Tras la celebración de su 20 aniversario, La ruleta de la suerte sigue imbatible en las mañanas acumulando la friolera de 72 meses consecutivos de liderazgo, o lo que es lo mismo: ¡6 años!

Con un 21,2% de share y 1,5 millones de espectadores, La ruleta lidera con la mayor distancia sobre su rival privado en un mes de abril, +12 puntos.

Cada día, 2,9 millones de espectadores únicos siguen el programa, que también lidera en el fin de semana con un 18% de share y 1,2 M.

Antena 3 encadena en abril otro mes imbatible en audiencias y revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista. Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su audiencia, frente al descenso de sus adversarios, y amplía la ventaja sobre sus competidores: supera por +1 punto a la siguiente cadena, la mayor distancia desde septiembre, y por +3,5 puntos a su inmediato competidor, la diferencia más alta en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996. Una vez más, la solidez de su programación sigue triunfando de la mañana a la noche, liderando con los informativos, programas y la serie diaria más vistos de la televisión.

En abril, refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento, copando los 5 programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes imbatibles.

Así, Antena 3 tiene el entretenimiento líder a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, se suma el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, mientras que Una fiesta de muerte coge el relevo de Atrapa un millón en la noche del sábado.

En informativos, Antena 3 Noticias suma 76 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 logra su mejor abril en cuatro años (desde 2022) y continúa con los informativos más vistos de la televisión, destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de abril en 20 años (desde 2006). También ‘Espejo Público’ sobresale este mes al convertirse en la oferta privada líder de su franja.

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