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Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles tras el altercado en una cafetería de Madrid

La esposa del presidente del Gobierno presentó su denuncia ante la Policía Nacional después de que ocurriera el altercado con el activista político. Aunque aún no se conoce el delito del que le acusa, desde el Gobierno hablan de "acoso" y "agresión".

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Begoña GómezEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, formalizó ayer su denuncia ante la Policía Nacional contra Vito Quiles. Aún no ha trascendido el delito que le atribuye, pero desde el Gobierno hablan de "agresión" y "acoso".

Este miércoles por la tarde, Gómez se encontraba en una cafetería de Las Rozas, a las afueras de Madrid, acompañada de dos amigas. El comunicador y activista ultra comenzó a increpar a la mujer de Sánchez, haciéndole preguntas y acusándola de aprovechar su condición de esposa del presidente para hacer "chanchullos".

Persecución y forcejeo

Quiles publicó un vídeo en sus redes sociales mostrando el momento en el que aborda a Gómez en el exterior del establecimiento, preguntándole por su asesora en Moncloa. Gómez trata de esquivarle mientras habla por teléfono, pero éste sigue persiguiéndola sin descanso. Ante la situación, las amigas de Gómez forcejean con él y le exigen que pare de grabar con su teléfono, a lo que Quiles responde: "¡Que paréis charos!".

Diversas fuentes relatan que el activista político accedió al local, algo que la Policía analizará a través de las cámaras de seguridad situadas en el interior del establecimiento. Fuentes del entorno de Gómez recogidas por Europa Press indican que Quiles impidió salir a la esposa de Sánchez de la cafetería acosándola, y que el vídeo que ha difundido está "editado", ya que hay "una parte que no está publicada".

Quiles describió las imágenes como: "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción". El activista político mantiene que la agresión fue dirigida hacia él, mientras que desde el Gobierno denuncian su comportamiento y defienden a Gómez: "Esto no es normal, no es libertad de expresión, es intimidación y acoso".

Respuesta del Gobierno

En Moncloa manifiestan que hay que poner fin a estas actitudes y reprochan a las formaciones de Vox y PP el respaldo a las actuaciones de acoso de Vito Quiles. "Aún no entendéis que en la organización mafiosa que es la derecha de este país, cada uno cumple su función. Unos hacen bullying en el parlamento, otros en los tribunales, otros desde los medios y este, que es lo más bajo del escalafón, hace el trabajo de calle", escribió el ministro de Transportes Óscar Puente en X.

En ese sentido señalan que el presidente del Gobierno está "preocupado" porque, recalcan, se trata de una agresión impropia de regímenes democráticos que no se puede dejar pasar ni asumir como un acto de libertad de expresión. "Es acoso e intimidación" basada en la "vigilancia y el seguimiento" sostienen.

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