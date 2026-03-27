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Samanta Villar, sobre la depresión posparto masculina: "¿Estamos sin dormir y encima tenemos que estar pendientes de ellos?"

Muchos hombres aseguran sufrir la depresión tras el primer cumpleaños del bebé.

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Marta Alarcón
Publicado:

Según el diario ABC, la depresión posparto de los padres se dispara tras el primer cumpleaños del bebé pero, ¿es esa información cierta?, ¿los hombres también la sufren?. La sexóloga Lorena Berdún, resuelve todas las dudas en la sección de Espejo Público: Sexpejo.

Según ha detallado Lorena, las mujeres "tenemos 9 meses" para hacernos una idea y en cambio el hombre, aunque esté a nuestro lado, "se encuentra con una situación impactante".

Los motivos por los que los hombres pueden sufrir depresión posparto

Según ha explicado la experta, no ocurre en todos los casos, pero sí que pueden tener una depresión los hombres tras haber sido padres, "o esa sensación de vacío". Eso ocurre por varios motivos: "Lo primero de todo es que ese sistema familiar ha cambiado por completo; por otro lado, la falta de sueño, que desregula un montón; la presión económica es otro punto; y por último, la atención por parte de la pareja, ya que lo norma es que tengamos los ojos puestos en nuestro hijo. No hay que olvidar la mirada del otro, porque se puede sentir mucho abandono en muchos casos", ha reconocido.

Una explicación que ha hecho saltar a la colaboradora de Más Espejo,Samanta Villar, quien ha reconocido: "Entiendo el duelo de pareja porque desaparece la intimidad, pero ¿estamos sin dormir y encima tenemos que estar pendientes de ellos?. Es que no tienes un hijo, sino que tienes dos. ¿No tendría que estar él pendiente de mí?".

"Tened compasión por nosotras"

La periodista y presentadora ha aprovechado la ocasión para lanzarle un mensaje a su compañero, Alonso Caparrós, quien también estaba en plató y le ha dicho: "A ver si os trabajáis un poco que no tengamos que estar pendientes. Tened compasión por nosotras".

Caparrós ha aprovechado la presencia de la sexóloga en el programa, para preguntarle si los abuelos pueden coger también depresión posparto, a lo que Lorena ha respondido: "No creo, si te deprimes porque te cae un nieto, vete a un psicólogo".

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